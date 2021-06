Covid-19: Confira o calendário de vacinação em 23 capitais do país Mais de 54 milhões já receberam a 1ª dose da imunização contra covid-19 no Brasil. Dessas, 23 milhões também já ganharam a 2ª

Campanha de vacinação contra covid avança nas capitais Pixabay

O Brasil vacinou 54.173.403 pessoas com a primeira dose da imunização contra covid-19, e 23.728.957 também já retornaram para receber a segunda dose. Com isso, as capitais brasileiras começam a avançar nos grupos que podem a ser vacinados.

Em Teresina, por exemplo, a partir da próxima semana, garis, jornalistas, oficiais de justiça e conselheiros de saúde poderão receber a primeira dose da vacina. Diversas capitais também já vacinaram ou estão prestes a imunizar profissionais da educação, segurança pública e outros setores essenciais.

O R7 mostra como está o calendário de vacinação nas capitais. A reportagem, no entanto, não conseguiu informações sobre Rio Branco (AC), Macapá (AP), São Luís (MA) e Vitória (ES).

Sudeste

São Paulo

A cidade de São Paulo começou nesta sexta-feira (11) a vacinar profissionais da educação com 18 a 44 anos — a imunização dessa categoria, com idades de 45 e 46 anos, já começou anteontem. Para garantir a vacina, é necessário apresentar o comprovante Vacina Já Educação com QR Code.

A partir da próxima segunda-feira (14), pessoas com 58 e 59 anos sem comobidades também começarão a ser vacinadas contra a covid-19 na capital paulista.

Desde a quinta-feira (10), podem ser imunizadas as pessoas com deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual), acima de 18 anos. Também já está liberada, na capital paulista, a vacinação de mulheres acima de 18 anos com comorbidades que estejam amamentando (lactantes) e gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias após o parto) sem comorbidades.

Rio de Janeiro

Nesta sexta, iniciou a imunização contra covid-19 de pessoas com 54 anos. As mulheres foram atendidas no turno da manhã, enquanto homens receberam a vacina à tarde.

Na quinta-feira (10), a vacinação em primeira dose de mulheres grávidas e puérperas acima de 18 anos com comorbidades foi suspensa no Rio. O motivo foi a falta dos imunizantes Pfizer e CoronaVac, as únicas permitidas pelo Ministério da Saúde para este grupo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade aguarda o envio das doses para dar continuidade à campanha de imunização.

Belo Horizonte

Desde segunda-feira (7), a prefeitura vacina quem tem de 56 a 59 anos; trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; motoristas e cobradores; e trabalhadores do transporte metroviário e ferroviário.

Nesta sexta, os moradores de BH com 56 anos completos até 30 de junho passaram a ser vacinados também.

A gestão Kalil abriu um cadastramento para caminhoneiros registrados ou que trabalham para empresas de Belo Horizonte. A partir de sábado (12), os postos de saúde vão vacinar profissionais entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho.

Para quem tem 57, 58 e 59 anos, a imunização também já está liberada e basta comparecer aos postos de saúde e locais de vacinação com a documentação necessária.

Desde a última quinta (10), trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, entre 18 e 59 anos, poderão se imunizar. Também na quinta, motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, entre 18 e 59 anos, também poderão se vacinar. No mesmo dia, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, entre 18 e 59 anos, também podem procurar postos de saúde para receber o fármaco e se proteger da covid-19. Clique aqui para ver os locais de vacinação.

Nordeste

Teresina

A prefeitura da capital piauiense anunicou nesta sexta-feira que a partir da próxima semana a vacinação contra covid-19 vai contemplar categorias como garis, jornalistas, oficiais de justiça e conselheiros de saúde, além da continuidade para a população em geral por idade e abertura de novas vagas para os grupos já contemplados em etapas anteriores.

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, o cronograma foi ajustado de acordo com a nova resolução da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que estabeleceu porcentagens dos lotes de doses recebidos para diferentes grupos.

Para ter direito à vacina, os profissionais da imprensa devem comprovar o vínculo trabalhista e estar na ativa. No ato da imunização, eles devem apresentar um documento atual que comprove que estão no exercício da função, além do registro na DRT (Delegacia Regional de Trabalho). Para oficiais de justiça e conselheiros de saúde, basta a apresentação de um documento que comprove sua função. Já os garis serão vacinados em pontos estratégicos, a serem acertados com a empresa prestadora do serviço de limpeza pública.

Também será reaberto o agendamento para grupos prioritários, correspondente a 30% das doses, e incluem pessoas com comorbidades, portadores de deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com paralisia cerebral, síndrome de down ou transtorno do especto autista, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde e estagiários da saúde.

Já as vacinas para a população em geral, correspondentes a 50% das doses, serão aplicadas por meio do esquema de drive thru. Na segunda-feira (14), será a vez das pessoas de 52 e 53 anos; já na terça-feira (15), serão vacinadas as pessoas de 50 e 51 anos.

Fortaleza

A capital cearense começou, no último domingo (6), a vacinar contra a covid-19 por idade. A aplicação é feita por agendamento, em ordem decrescente de idade, de pessoas de 59 anos até chegar aos 18 anos.

A vacinação, que está na 4ª etapa na cidade, já inclui: Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas; pessoas em situação de rua; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA); e trabalhadores da educação do ensino superior.

A imunização também já está liberada para trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros; trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário; trabalhadores de transporte aéreo; trabalhadores de transporte aquaviário; caminhoneiros; trabalhadores portuários; e trabalhadores industriais.

Para fazer o agendamento, o fortalezense deve se cadastrar no sistema da prefeitura. Após a conclusão do preenchimento dos dados, o usuário deve checar o e-mail de confirmação para a finalização dessa etapa. Quem não receber confirmação do cadastro por e-mail precisa ligar para 0800-275-1475 e resolver a questão. Depois, basta acompanhar as listas de agendamento, com nome e local de vacinação, no site da prefeitura.

Natal

A Companhia de Serviços Urbanos de Natal vai fazer neste sábado (12) o Dia D da vacinação contra a covid-19, que pretende imunizar todos os garis. Segundo a prefeitura, os funcionários da limpeza pública da Urbana terão o dia de trabalho paralisado para que procurem os locais de vacinação.

Na quinta-feira, Durante toda a quinta-feira (10), a prefeitura vacinou os profissionais que atuam na Educação Infantil (Creche e Pré-escola). De acordo com a gestão municipal, foram imunizados 1.066 profissionais nas redes pública e privada. Até o momento a vacinação destinada àqueles que atuam na educação soma o total de 2.896 imunizados.

Recife

A capital de Pernambuco iniciou a vacinação contra covid-19 para pessoas com 43 anos ou mais na última quinta-feira. A Prefeitura do Recife disponibiliza 20 pontos de vacinação, entre salas e drive-thrus. Todos os locais funcionam de domingo a domingo, das 7h30 às 18h30.

As salas de vacinação estão localizadas na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos; Parque de Exposição de Animais, no Cordeiro; na Unidade de Cuidados Integrais (UCIS) Guilherme Abath, no Hipódromo; Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; Ginásio Geraldão, na Imbiribeira; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), na Tamarineira; Parque da Macaxeira, na Macaxeira; UPA-E do Ibura.

Já os drive-thrus, que permitem atendimento sem sair do veículo, estão localizados no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), na Tamarineira; Parque de Exposição de Animais, no Cordeiro; Fórum Ministro Artur Marinho - Justiça Federal de Pernambuco (Avenida Recife), no Jiquiá; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos; Juizados Especiais do Recife, na Imbiribeira; Parque da Macaxeira, na Macaxeira; Geraldão, na Imbiribeira; Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária; Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Bairro do Recife; BIG Bompreço de Boa Viagem e BIG Bompreço de Casa Forte.

João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa iniciou nesta sexta-feira a vacinação para pessoas com 50 anos ou mais e que não tenham comorbidades, além de adultos a partir dos 18 anos com comorbidades ou que sejam dos grupos prioritários conforme Programa Nacional de Imunizações.

Aracaju

A partir deste sábado (12), a capital sergipana ampliará os pontos de vacinação contra covid-19 no município. Ao todo, serão 25 pontos, sendo 17 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), seis instituições de ensino, a Estação Cidadania (Bugio) e o drive-thru.

A vacinação continua ocorrendo de forma escalonada: no sábado será a vez das pessoas de 54 anos; e no domingo (13), aqueles que têm 53 anos. Todas as pessoas que fazem parte dessas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e cartão de vacinação.

Também serão vacinados os trabalhadores da educação que atuam no pré-escolar, creche, ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante e na Educação de Jovens e Adultos. Para receber a primeira dose da vacina, os profissionais da educação devem se cadastrar no Portal da Vacina e anexar documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Já as pessoas com deficiência permanente grave (auditiva, visual, motora e mental), que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir dos 40 anos, podem optar pelo cadastro no “VacinAju”, ou se dirigir a uma das Unidades Básicas de Saúde disponíveis e pontos de apoio, com apresentação de relatório médico.

Maceió

A Prefeitura de Maceió começou na quinta-feira (10) a imunizar as pessoas de 53 anos sem comorbidades e os remanescentes das etapas anteriores.

Já nesta sexta-feira, a vacinação foi ampliada para as pessoas de 52 anos. A imunização acontecerá nos oito pontos distribuídos pela capital e no ônibus da vacina.

Com isso, os drive-thrus (Estacionamento do Jaraguá e da Justiça Federal) e shoppings (Pátio e Maceió) funcionarão em sistema de corujão, das 9h às 21h, até sábado. Já os pontos do Ginásio Arivaldo Maia (Jacintinho), Praça Padre Cícero (Benedito Bentes), Terminal do Osman Loureiro e Papódromo (Vergel do Lago) funcionam das 9h às 16h.

Salvador

A capital baiana vacinou nesta sexta-feira pessoas que precisam da 2ª dose de Oxford ou CoronaVac com data marcada até 13/6. Também aplicou a 2ª dose Oxford para pessoas com agendamento comprovado por meio do Hora Marcada..

Ainda nesta sexta-feira, as pessoas de 51 anos nascidas até 11 de janeiro de 1970 ou acima de 51 anos passaram a ser vacinadas.

Desde quarta (9), os caminhoneiros com carteira da categoria D podem tomar a vacina. Neste momento, a prioridade são os profissionais de 40 anos ou mais.

Para receber a vacina, todos devem estar cadastrados no sistema da SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

Norte

Manaus

Manaus vacinou nesta sexta-feira (11) pessoas com 52 anos, nascidas entre janeiro e junho. No sábado, receberão a 1º dose as pessoas da mesma idade, mas nascidas de julho a dezembro. Na segunda-feira (14), serão atendidos os de 51 anos, nascidos entre janeiro e junho, e, na terça-feira (15), nascidos entre julho e dezembro.

Para completar essa faixa de vacinação, na quarta-feira da próxima quarta-feira (16), serão imunizados quem tem 50 anos, nascidos entre janeiro e junho, e, na quinta-feira (17), nascidos entre julho e dezembro.

A prefeitura orienta a população de 50 a 52 anos, ainda não cadastrada, a fazer o registro no sistema Imuniza Manaus para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação. No ato da vacinação, é necessário apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) que demonstre que o usuário é morador de Manaus.

Boa Vista

A capital de Roraima vai começar na próxima segunda-feira (14) a imunização contra a covid-19 para população em geral, sem comorbidade na faixa etária de 18 anos a 59 anos, seguindo um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde.

O atendimento desta nova etapa será feito nos cinco pontos de vacinação drive-thru e segue o cronograma por ordem decrescente de idade, que vai ser cumprido enquanto durar o quantitativo de doses recebidas para esse público-alvo, estando sujeito a alterações e adequações conforme a necessidade.

Na segunda-feira, o grupo a ser vacinado é o de pessoas com 58 e 59 anos. No dia seguinte, quem tem 56 e 57 anos. O cronograma da prefeitura prevê a vacinação por idades escalonadas, até que, em 30 e 31 de julho, as pessoas com 18 e 19 anos também recebam a imunização.

Belém

A Sesma (Secretaria Municipal de Saúde) imunizou nesta sexta-feira (11) os trabalhadores das forças de segurança pública e trabalhadores da educação que atuem no ensino fundamental. A vacinação deste segundo grupo também se estende para o sábado.

Para receber a vacina, é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS e o comprovante de vínculo com a categoria a que pertence o trabalhador a ser vacinado, conforme definido com os representantes de cada categoria. A prefeitura informa ainda que é preciso ter o nome em lista anteriormente emitida.

Palmas

Nesta semana, entre segunda e sexta-feira, a capital de Tocantins vacinou pessoas com 18 ou mais que tenham comorbidades e deficiências, além de idosos acima de 60 anos. O calendário também contemplou todos tabalhadores do setor aéreo e profissionais da educação.

A prefeitura também anunciou a abertura do agendamente para profissionais da saúde, que devem fazer o cadastro nos dias 14 e 15.

Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho vai retomou, nesta sexta-feira (11), a vacinação dos trabalhadores da saúde em geral. Nesta etapa, também passaram a ser atendidos os médicos veterinários, auxiliares e técnicos em veterinária, e educadores físicos que atuam em academias.

De acordo com a Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, para receber o imunizante é necessário comprovar o vínculo empregatício com o estabelecimento de saúde em que atua. Todos os grupos devem efetuar o cadastro no aplicativo SASI.

Além desses grupos, nesta sexta-feira também aconteceu a vacinação do público prioritário que já vem sendo atendidos na capital, que inclui pessoas com 18 anos ou mais com comorbidade, com doença renal crônica, com Síndrome de Down e/ou com deficiência permanente, e também profissionais da educação que atuam em creches e pré-escola.

Centro-Oeste

Brasília

Brasília continua vacinando pessoas com 58 anos ou mais sem comorbidades. Para receber a dose, é necessário agendar data e horário no site da SES (Secretaria de Saúde) e escolher o horário e ponto de imunização.

No entanto, nesta sexta-feira (11) o agendamento só está disponível para pessoas com comorbidades, acima de 18 anos, e grupos prioritários como pessoas com deficiência permanente inscritas no BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Cuiabá

Cuiabá já vacina contra a covid-19 pessoas acima de 55 anos sem comorbidades, mas exige que tenham feito o pré-cadastro no site da prefeitura.

Além destas, pessoas com deficiência permanente inscritas no BPC (Benefício de Prestação Continuada), com 18 anos ou mais, e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos também podem ser vacinadas na capital mato-grossense, assim como profissionais da saúde, da assistência social, da educação e das forças de segurança e salvamento.

Campo Grande

Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Campo Grande deu continuidade à vacinação contra a covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades e dos públicos prioritários contemplados no calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além das pessoas com 50 anos ou mais, a vacinação segue para os trabalhadores industriais com 30 anos ou mais, lactantes com 30 anos ou mais e pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 10 de abril.

Goiânia

Também nesta sexta-feira, Goiânia disponibilizou 15,5 mil doses de vacinas contra a covid-19 em 28 pontos espalhados pela cidade, sendo 20 unidades de saúde, seis escolas municipais, além da Área I da PUC e o drive thru do Shopping Passeio das Águas.

Além dos grupos prioritários, a Prefeitura de Goiânia continua vacinando a população em geral a partir de 52 anos. Somente quem optar pelo Passeio das Águas não precisa agendar, nos demais locais é por agendamento feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Vale alertar que não há mais vagas disponíveis para esta sexta, todas foram agendadas.

Sul

Curitiba

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta sexta-feira (11) a vacinação de pessoas com 56 anos completos nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro. Além deste grupo, trabalhadores de drogarias e farmácias de manipulação e funcionários da FAS (Fundação de Ação Social) já podem receber a 1º dose.

A vacinação dos professores e trabalhadores da Educação Básica, com 42 anos completos ou mais, que começou na quarta-feira (9), também continua na capital paranaense.

Para realizar o pré-cadastro exigido pela prefeitura, acesse o site Saúde Já. Até o momento, 561.958 pessoas receberam a 1º dose e 231.522 a 2º dose, completando o esquemade imunização.

Porto Alegre

Desde quarta-feira (9), homens e mulheres com 56 anos ou mais sem comorbidades podem receber a primeira dose da vacina contra covid-19 na capital gaúcha. O governo também incluiu na campanha de vacinação os profissionais da educação infantil, nível médio e profissionalizante da rede pública e privada.

Além destes grupos, pessoas com mais de 18 anos com comorbidades e deficiências permanentes também podem ser imunizadas.

Diferente de outras capitais, em Porto Alegre não é necessário fazer um pré-agendamento. Até agora, 565.438 pessoas receberam a 1º dose e 318. 888 completaram imunização contra a covid-19.

Florianópolis

A capital catarinense informou que neste sábado seguirá vacinando pessoas de 52 anos ou mais, sem comorbidades. Os grupos elencados anteriormente que não receberam a vacina, também poderão comparecer ao local. A vacinação ocorrerá exclusivamente no ponto fixo de vacinação do Floripa Shopping, das 9h às 16h.



Para ser imunizado, é preciso comparecer com documento com foto e comprovante de residência.