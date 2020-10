Do R7

Covid-19 já alcança mais da metade dos povos indígenas Na última atualização do balanço, também são informadas 836 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus, causador da doença Covid-19 já alcança mais da metade dos povos indígenas

Total de casos entre indígenas chega a 34.608 Divulgação/TV Brasil

O total de casos confirmados de covid-19 entre indígenas chega a 34.608, de acordo com levantamento feito por uma frente formada exclusivamente para acompanhar o avanço da doença. Na última atualização do balanço, também são informadas 836 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus, causador da doença.

A frente, da qual participam entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), informa que foram identificadas transmissões e óbitos em 158 dos 305 povos indígenas que vivem no país. Ou seja, as contaminações já atingiram a maioria (51%).

Para realizar o monitoramento, o grupo conta com a colaboração de organizações de base, mas também de entes públicos, como o Ministério Público Federal (MPF).

Tomando como base os registros oficiais, os números são bem menores.

De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que responde ao Ministério da Saúde, são 28.716 os casos confirmados e 446 óbitos entre indígenas. A diferença se explica porque a pasta não faz o registro de contágios de indígenas que vivem em contexto urbano, critério questionado pelas lideranças indígenas e que motivou a contagem independente.