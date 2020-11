Covid-19: Kátia Abreu passa bem, mas continuará internada De acordo com nota divulgada nesta terça-feira (24), senadora segue tratamento com comprometimento dos pulmões em gravidade moderada

A equipe da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com diagnóstico de covid-19, emitiu, nesta terça-feira (24), uma nota dizendo que a parlamentar passa bem e deve continuar hospitalizada.

De acordo com o comunicado, os exames de sangue da senadora estão bons e o grau de comprometimento dos pulmões está abaixo de 50%, o que é considerado gravidade moderada (até 25%, baixa gravidade e, acima de 50%, alta gravidade).

No 8º dia desde o diagnóstico da doença, Abreu segue tomando corticoide, dois antibióticos e anticoagulante.

Na segunda-feira (23), a parlamentar teve febre, mas, que de acordo com a nota, é considerada normal diante do quadro. No hospital, está sendo atendida pelo infectologista Dr. David Uip, que é seu eu médico há anos.

“Agradecemos o atendimento médico inicial em Palmas, feito pelo Dr. Rafael Nogueira (infectologista) e Dra. Fernanda (pneumologista), que foi de fundamental importância para o sucesso do tratamento. Rogamos a Deus que a vacina seja disponibilizada com urgência, para a proteção de todos nós. Pedimos, em especial, pela saúde de todos os brasileiros”, afirmou a senadora ao lado do seu marido Moisés Gomes, que a acompanha no hospital.

A parlamentar contraiu a doença respiratória causada pelo novo coronavírus ao cumprir agenda da campanha eleitoral no Tocantins, acompanhada do marido e de assessores, que também se contaminaram. O resultado foi confirmado no dia 17.