Covid-19: ministro da Saúde viaja para Manaus neste domingo (3) Nelson Teich irá acompanhar a situação da pandemia do novo coronavírus no estado do Amazonas, que teve mais de 6.000 casos confirmados Covid-19: ministro da Saúde viaja para Manaus neste domingo (3)

Teich fez anúncio da viagem em sua conta no Twitter Edu Andrade / Estadão Conteúdo

O ministro da Saúde, Nelson Teich, irá para Manaus, no Amazonas, neste domingo (3), para acompanhar a situação do estado no combate à pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito por Teich em sua conta oficial no Twitter, na noite deste sábado (2).

O Amazonas vive crise intensa com a pandemia: no estado, são 6.062 casos confirmados e 501 óbitos. Somente em Manaus estão 3.658 dos casos e 368 mortes.

No estado, além dos mortos confirmados com covid-19, ainda há 64 óbitos sendo investigados.

Dos casos confirmados no estado, 317 pacientes estão internados: 152 em leitos clínicos e 165 em UTI (unidades de terapia intensiva).