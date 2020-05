Covid-19 no Brasil: 6,9 milhões de testes já foram distribuídos no país Segundo o Ministério da Saúde, ação faz parte do plano de ampliação da capacidade de diagnóstico, que prevê aplicação em 46 milhões de brasileiros

Saúde pretende testar 46 milhões de pessoas em 2020

O Ministério da Saúde já distribuiu 6,9 milhões de testes para covid-19 aos estados brasileiros desde o início da pandemia. A ação faz parte do plano de ampliação de diagnóstico, batizado de “Diagnosticar para Cuidar”, que prevê a realização de 46 milhões exames (cerca de 22% da população do país) até o fim do ano.

De acordo com informações divulgadas pela Pasta, nesta terça-feira (12), foram 2,1 milhões de unidades de RT-PCR, que detecta o vírus na fase aguda da doença, e outras 4,7 milhões de testes rápidos, que identifica os anticorpos em quem já foi infectado.

A ampliação dos exames no SUS (Sistema Único de Saúde) deve ocorrer em junho, julho e agosto, com 13 milhões de RT-PCR e 8 milhões de testes sorológicos. Durante entrevista coletiva, na semana passada, Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do ministério, detalhou a capacidade atual da rede e como deve ficar após a implantação do plano.

"Hoje, temos uma capacidade instalada de testes nos Laboratórios Centrais [em todas as 27 unidades da federação] de cerca de 2.700 testes por dia. Com essa estratégia, vamos chegar a quase 70 mil testes por dia.", disse Oliveira.

O Ministério explicou, ainda, que as pessoas sem sintomas da doença serão testadas por meio do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O objetivo é aplicar o teste rápido em todas os cidadãos entrevistados pelo órgão federal.

Com mais de 1,3 milhão de exames até o momento, o estado de São Paulo é o que mais recebeu ajuda do governo federal. De acordo com a Pasta, foram 1,1 milhão de testes rápidos e 200 mil RT-PCR. O reforço, no entanto, deve ser ampliado nos próximos meses.

