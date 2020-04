Covid-19: número de brasileiros repatriados sobe para 17 mil

Plínio Aguiar, do R7

Sobe para 17.770 o número estimado de brasileiros repatriados com o apoio das Embaixadas e Consulados até este domingo (26), de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

Um voo fretado pelo Consulado do Brasil em Madri (Espanha) repatriou 338 brasileiros no último sábado (25). Neste domingo (26), foi a vez de 297 brasileiros retidos em Portugal.

Portugal segue sendo o país com o maior número de brasileiros repatriados: 7.693, seguido do Peru (1.373) e México (935).

O Ministério contabiliza, ainda, cerca de 3.800 brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos aguardando repatriação.

Os brasileiros que estão retidos no exterior necessitam de auxílio para retornar ao Brasil devem preencher o formulário de assistência, disponível no site do Ministério das Relações Exteriores.