Covid-19: partidos pedem devolução de MP sobre punição de agentes

Partidos solicitaram nesta quinta-feira (14) que o Congresso Nacional devolva ao governo federal a MP (Medida Provisória) 966, que relativiza a responsabilidade do agente público durante a pandemia do novo coronavírus.

A bancada de senadores do Cidadania entrou com requerimento para a devolução da MP.

A Rede Sustentabilidade acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) contra a matéria com pedido de cautelar. O documento argumenta que a “norma claramente restringe a responsabilização de qualquer ação ou omissão dos agentes públicos durante a pandemia ao estabelecer que esta se dará apenas em casos de dolo ou erro grosseiro na conduta”.

A MP, publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta, diz que os agentes públicos só podem ser responsabilizados se suas ações tiverem relação ao enfrentamento da emergência de saúde pública ou ao combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19.

Serão considerados os seguintes tópicos no momento de avaliar se o agente deve ser punido ou não: os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público; a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência; as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público e o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia e das suas consequências, inclusive as econômicas.