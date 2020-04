Ricardo Pedro Cruz, do R7

Covid-19: Saúde lança edital para contratação de 2 mil leitos de UTI Pasta pretende reforçar as estruturas de atendimento a pacientes graves diagnosticados com a infecção provocada pelo novo coronavírus Covid-19: Saúde lança edital para contratação de 2 mil leitos de UTI

Benoit Tessier/Reuters - 20.04.2020

O Ministério da Saúde anunciou a abertura de um edital para a contratação de 2 mil leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de rápida instalação.

As estruturas serão disponibilizadas aos estados e, de acordo com a Pasta, têm por objetivo o atendimento de emergência a pacientes graves diagnosticados com covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Os chamados “leitos volantes” serão distribuídos considerando a evolução epidemiológica em cada região do Brasil e, também, por meio de solicitação dos entes federativos.

A abertura das propostas, segundo o Ministério da Saúde, está programada para acontecer no dia 30 de abril.

O Brasil acumula 4.543 mortes e 66.501 casos confirmados da covid-19. A estimativa do governo federal é que 31.142 pessoas que tiveram a doença já se recuperaram e outras 30.816 estão em acompanhamento.

UTIs volantes

Os leitos volantes, como explica o órgão, são estruturas de rápida instalação em que não há necessidade de grandes mudanças estruturais do local.

“Cada kit de 10 leitos possui oito equipamentos, entre ventilador pulmonar microprocessado (respirador) até desfibrilador/cadioversor com tecnologia bifásica”, completa a nota divulgada.