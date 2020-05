Do R7

Covid-19: Teich entrega um milhão de EPIs ao Estado do Rio de Janeiro Ministro da Saúde também participou de reuniões com autoridades locais, entre elas o governador Wilson José Witzel, e visitou hospitais na capital Covid-19: Teich entrega um milhão de EPIs ao Estado do Rio de Janeiro

Ministro participou de reuniões com autoridades do RJ Marcello Casal JrAgência Brasil

O ministro da Saúde, Nelson Teich, confirmou nesta sexta-feira (8) a entrega de um milhão de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) ao Rio de Janeiro. Os itens serão destinados aos profissionais de saúde.

O chefe da Pasta viajou para o estado com o objetivo de acompanhar de perto as ações de combate à pandemia do novo coronavírus, que já infectou 14.156 fluminenses.

“O governo federal e o Ministério da Saúde entregam hoje para o Rio de Janeiro um milhão de itens de proteção individual, o que já soma um auxílio de 15 milhões de EPIs para proteger os nossos profissionais de saúde”, escreveu no Twitter.

Teich, que também visitou Manaus durante o último fim de semana, disse no início da tarde que pretende ir a outras cidades brasileiras para entender melhor a situação epidemiológica de cada região e, a partir daí, estruturar medidas específicas de enfrentamento.

"A gente vai visitar hospitais, vai ver o que está acontecendo na ponta, a gente vai estar vendo hospitais da esfera federal, estadual e municipal", afirmou o ministro por meio de vídeo.

O govereno federal, por meio de iniciativa do deputado federal Hélio Fernando Lopes, já destinou R$ 14 milhões, via Fundo Nacional da Saúde, para o custeio de ações contra à covid-19 no estado.