Covid-19: Universal já socorreu 3,4 milhões de pessoas que enfrentam dificuldades em todo o mundo No exterior, ações humanitárias chegaram a 88 países. Iniciativas vão da distribuição de alimentos a campanhas para doação de sangue. Covid-19

Com a pandemia da covid-19 atingindo praticamente todos os países - apenas 13 nações ainda não informaram casos de contágio pelo novo coronavírus -, os programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo já ajudaram mais de 3,4 milhões de pessoas. São famílias que perderam a renda em decorrência de medidas de restrição à circulação e ao trabalho, impostas por autoridades locais.

O mundo atravessa uma crise econômica sem precedentes. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 1,6 bilhão de pessoas que já vivem na informalidade - quase metade da força de trabalho mundial - perderá totalmente seus meios de sustento brevemente, em virtude do desaquecimento do mercado e da redução de horas trabalhadas. Além de milhões de novos desempregados que se somarão aos informais.

Para socorrer os segmentos mais fragilizados por essa crise brutal, a Universal, que está presente no Brasil e em mais 127 países dos cinco continentes, mobilizou seus programas sociais para garantir ajuda humanitária a quem mais precisa, desde o início da pandemia.

Apenas no Brasil, o levantamento mais recente apontou a distribuição de 7,2 mil toneladas de alimentos a famílias que perderam a renda, com 2,8 milhões de brasileiros alcançados. Nos demais países, foram 528 mil beneficiados pelas ações sociais da Universal.

Ajuda além das fronteiras

Apesar das limitações impostas por muitos governos ao funcionamento das igrejas, mesmo para o auxílio a populações carentes, a ajuda dos voluntários da Universal no exterior chegou a 88 países, com a distribuição de 1,2 mil toneladas de alimentos. Foram doados 22 mil kits de higiene, 42 mil cestas básicas, 44 mil refeições, entre outros itens (veja o resumo no fim deste texto). Essas ações foram desenvolvidas por 34 mil voluntários.

Na África do Sul, por exemplo, as autoridades locais decretaram um lockdown - método mais radical imposto para que as pessoas cumpram o período de distanciamento social.

De acordo com o Bispo Marcelo Pires, responsável pela Universal naquele país, os voluntários têm se deparado com um cenário de enorme desalento. “Nas visitas para a entrega das cestas básicas, encontramos muita gente passando fome, em desespero. Muitos estão há dias sem se alimentar, apenas com água na geladeira”, explica.

“Infelizmente, mesmo com todo esforço que a Universal tem colocado, estamos impossibilitados de ajudar mais pessoas que estão nesta situação. São muitas as restrições do lockdown”, relata o bispo. “Uma de nossas sedes estaduais foi injustamente invadida por mais de 20 policiais, apenas em razão da presença de sete pastores, que estavam preparando cestas básicas para doação”.

Em 37 países, a Universal está impedida de desenvolver suas ações sociais em apoio a comunidades carentes, em razão de restrições impostas pelos governos locais.

Doando vida

Nesta pandemia, a Universal também atua para resolver um outro grave problema, que se repete em todos os países: com medo de contágio pelo novo coronavírus, as doações de sangue diminuíram drasticamente.

Desde a chegada da doença em Moçambique, uma campanha de mobilização desenvolvida pela Universal da nação africana é responsável por 80% do sangue doado no país. Trata-se de uma iniciativa da Igreja que se repete em mais 15 países, como Argentina, Cabo Verde, Estados Unidos e Uganda.

No Peru, o Ministério da Saúde agradeceu a campanha de doação de sangue promovida pela Universal. “O representante do ministério afirmou que o número de doadores havia caído 70% nesse período de pandemia, e expressou muita preocupação pela falta de hemoderivados”, explicou o Bispo Sérgio Cardoso Lima, responsável pela Universal naquele país.

“A Universal foi a única igreja que atendeu ao pedido do governo peruano. Estamos nessa missão com todas as forças e seguiremos até que passe a quarentena”, concluiu o Bispo Sérgio.

Ainda no Peru, as ações sociais da Universal estão apoiando comunidades que não são alcançadas pela ajuda governamental. São povoados distantes onde a única língua falada é o Aimará, um dialeto local.

Refugiados e esquecidos

No Chipre, Turquia e Malásia, os programas sociais da Igreja têm ajudado refugiados que vivem abandonados em alojamentos sem água, luz e sem comida.

O número de pessoas fugindo de guerras, perseguições e conflitos chega a 70,8 milhões em todo o mundo, segundo a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Com a crise provocada pela Covid-19, esses expatriados estão passando por grandes dificuldades, sem poder trabalhar e sem qualquer ajuda governamental.

Veja um balanço da ajuda dos programas sociais da Universal no exterior, desde o início da pandemia da covid-19:

● Total de doações (cestas básicas, refeições, água e óleo de cozinha): 1,2 mil toneladas

● Kits de higiene: 21.868

● Doações diversas: 51.192

● Total de pessoas beneficiadas: 528.274

● Idosos: 11.407

● Beneficiados com doações de sangue: 18.396

● Total de doadores de sangue: 4.599

● Total de voluntários nas ações: 33.990

Países cujas populações estão recebendo ajuda humanitária da Universal para superar a crise econômica e social provocada pela pandemia da covid-19:

África do Sul, Alemanha, Angola, Antígua e Barbuda, Argentina, Barbados, Bielorrússia, Bolívia, Bonaire, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Camarões,Canadá, Chile, Chipre, Cingapura, Colômbia, Costa do Marfim, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Etiópia, Filipinas, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Grenada, Guatemala, Guiné Bissau, Guiana, Haiti, Holanda, Honduras, Hungria, Índia, Ilhas Cayman, Ilha Guadalupe, Ilhas Maurício,Ilhas Fiji, Indonésia, Inglaterra, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Lesoto, Luxemburgo, Macau, Madagascar, Malásia, Malawi, Malta, México, Moçambique, Moldávia, Namíbia, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Quênia, República Dominicana, República da Irlanda, Romênia, Rússia, Saint Lucia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Suazilândia, Sudão do Sul, Suécia, Suíça, St. Maarten, St. Vicent, Suriname, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Venezuela, Tanzânia, Trinidade e Tobago, Turquia e Zimbabwe.

