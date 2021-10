Covid: BH aplica 2ª dose em pessoas com 42 anos. Veja mais capitais O Rio vai vacinar com a terceira dose os imunossuprimidos a partir dos 12 anos e idosos de 77 anos ou mais, entre outros públicos Covid: BH aplica 2ª dose para público de 42 anos. Veja mais capitais

Vacinação prossegue nas capitais do país nesta quarta-feira (6) Fabio Motta/Prefeitura do Rio

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, as capitais brasileiras aplicam suas doses em novos públicos nesta quarta-feira (6) e ampliam suas estratégias de imunização.

A prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, vai aplicar a segunda dose para a população de 42 anos, cuja data no cartão de vacina esteja marcada para até 13 de outubro.

Confira como será a vacinação contra a covid-19 em capitais brasileiras nesta quarta:

São Paulo

A cidade de São Paulo continua a vacinação com a terceira dose para profissionais da saúde com mais de 18 anos e idosos a partir de 60 anos que concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses, bem como para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram sua última dose há pelo menos 28 dias.

A prefeitura também aplica a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos e adultos a partir dos 18, além de oferecer a segunda aos públicos elegíveis. Saiba mais detalhes no Vacina Sampa.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro vai vacinar com a terceira dose os imunossuprimidos a partir dos 12 anos, idosos de 77 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais cujo intervalo entre a segunda dose ou dose única seja de três meses. Saiba mais no site da gestão municipal.

A segunda dose continua sendo oferecida aos públicos elegíveis, bem como a primeira está disponível para maiores de 12 anos que ainda não receberam sua aplicação.

Esta semana o calendário de aplicação da dose de reforço vai contemplar os idosos de 77 a 73 anos. Lembrem-se que é preciso ter tomado a 2ª dose há pelo menos três meses para receber. #PrefeituraRIO21 | @Saude_Rio pic.twitter.com/SGCfrLN3j1 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) October 3, 2021

Fortaleza

A prefeitura de Fortaleza pretende vacinar, no período entre terça (5) e esta quarta, 58 mil pessoas por agendamento, além de realizar a repescagem para adolescentes e adultos que perderam a convocação para a primeira dose. A segunda e a terceira doses também serão aplicadas. Saiba mais neste link.

Goiânia

A prefeitura de Goiânia aplica a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, bem como na população acima de 18 anos que ainda não se vacinou.

As segundas doses da CoronaVac, AstraZeneca e da Pfizer serão aplicadas naqueles com data marcada para 6 de outubro ou em atraso.

A terceira dose será oferecida a idosos acima dos 65 anos que cumpriram seis meses de intervalo da segunda dose (até 6 de abril) e a imunossuprimidos com 40 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias (até 7 de setembro). Saiba mais neste link.

Belo Horizonte

A prefeitura de Belo Horizonte vai aplicar a segunda dose para a população de 42 anos, cuja data no cartão de vacina esteja marcada para até 13 de outubro.

É necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e comprovante de residência na capital mineira. Veja mais neste link.

Curitiba

Curitiba fará repescagem da primeira dose e também aplicará a dose de reforço nas pessoas convocadas no app Saúde Já e que ainda não compareceram.

Ainda haverá a segunda dose àqueles que atrasaram a imunização, que têm a dose marcada no app ou que devem antecipar a imunização com a Pfizer (de 12 para 8 semanas). Veja no site da prefeitura.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, haverá aplicação da segunda dose de Coronavac e Pfizer. Não haverá aplicação da vacina da AstraZeneca por esgotamento do imunizante na capital. Novas doses devem ser entregues ao município ainda nesta semana.

A Coronavac está disponível em 14 unidades de saúde, no Shopping João Pessoa e no Largo Glênio Peres, para todas as pessoas vacinadas até 8 de setembro. A vacina da Pfizer estará disponível para todos os que receberam a primeira dose até 11 de agosto. A aplicação ocorre no Shopping João Pessoa, no Largo Glênio Peres e em 35 unidades de saúde. Mais informações no site da prefeitura.

Florianópolis

A primeira dose de vacina contra Covid-19 será aplicada somente em pessoas de 18 anos ou mais nesta quarta-feira, 6 de outubro. Para avançar na vacinação de adolescentes, a Capital aguarda a chegada de mais imunizantes. A segunda dose será aplicada em pessoas que estão em atraso ou já completaram o prazo de vacinação. As doses de reforço são destinadas para idosos de 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 180 dias e pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a segunda dose há 28 dias. Mais informações no site da prefeitura.