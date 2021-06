CPI antecipa depoimento do governador do Amazonas Depoimento será no dia 10, e foi confirmado pelo presidente do colegiado após operação da PF que investiga desvio de recursos

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) teve depoimento antencipado SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A CPI da Covid antecipou o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) para a próxima quinta-feira (10). O depoimento estava marcado para o dia 29, mas foi antecipado em 19 dias em função da operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (2) na residência dele.

A informação é do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM): “O governador do Amazonas tem de dar as explicações necessárias aqui à CPI. A convocação dele estava para o dia 29, e eu farei na próxima quinta-feira. Já está agendado”, disse Aziz.

A 4ª fase da Operação Sangria, deflagrada hoje, faz parte de uma investigação sobre desvio de verbas de combate à covid-19 no Estado do Amazonas.

Outro lado

Em nota, o governo do Amazonas informou que a atuação do governo e do chefe do Executivo estadual, Wilson Lima, tem como objetivo salvar vidas. Acrescentou que os investimentos seguiram os trâmites legais. Ainda segundo o governo, o secretário Marcellus Câmpelo retornou de viagem a Manaus assim que soube da operação para se apresentar à PF e prestar esclarecimentos.