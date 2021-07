CPI cria núcleos de investigação e vai se reunir com juristas Comissão dividirá apuração no recesso em temas como fake news e negociação de vacinas por empresas intermediárias CPI cria núcleos de investigação e vai ser reunir com juristas

Mesa-diretora da CPI da Covid Leopoldo Silva/Agência Senado 12.05.2021

A CPI da Covid anunciou neste sábado (17) que vai criar núcleos para aprofundar, nas próximas duas semanas de recesso, as diferentes frentes de investigação conduzidas pela comissão na apuração após quase três meses de funcionamento.

Inicialmente os senadores investigavam possíveis erros e a existência de um gabinete paralelo que teria estimulado a adoção de remédios ineficazes e atrasado a busca por vacinas. Agora, o apuração se dá principalmente em relação a possível corrupção envolvendo negociações com empresas intermediárias por vacinas.

Segundo o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), esse será um dos núcleos temáticos. Outro serão os negócios da empresa VTClog, empresa de logística com contratos com o ministério. Haverá ainda um aprofundamento sobre as "fake news" na pandemia.

Outra tarefa no recesso será a realização de uma reunião com juristas. "Estabelecemos que entre os dias 26 e 29 teremos uma reunião com juristas para organizar um lastro juridico necessário para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito", afirmou Rodrigues em vídeo publicado nas redes sociais.

A CPI teve os trabalhos prorrogados por 90 dias, devendo funcionar até o início de novembro.