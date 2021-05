CPI da covid-19: senador quer ouvir empresário Carlos Wizard

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, Carlos Wizard e Eduardo Pazuello Reprodução/Facebook

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou, nessa segunda-feira (17), requerimento de convocação do empresário Carlos Wizard à CPI da covid-19.

Wizard foi alvo do requerimento por causa da suspeita de participar de um Ministério da Saúde ‘paralelo’, que defendia a cloroquina, medicamento sem eficácia contra a covid-19, e a tese de imunidade de rebanho.

“Para que seja possível esclarecer os detalhes de um "ministério paralelo da saúde", responsável pelo aconselhamento extraoficial do governo federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho, faz-se necessária a oitiva do Sr. Carlos Wizard Martins, alegadamente membro de referido grupo”, diz o documento.

Em junho do ano passado, Wizard foi convidado pelo então ministro interino da Saúde, general da ativa Eduardo Pazuello, para assumir o comando da Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. No entanto, após críticas, recuou e disse que não iria contribuir mais com o Ministério da Saúde.

