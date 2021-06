CPI da Covid antecipa depoimento de Luana Araújo para amanhã

A- A+

CPI vai ouvir Luana Araújo amanhã e deve ouvir novamente ministro Queiroga na semana que vem Reprodução

A CPI da Covid fez ajustes no calendário de depoimentos e cancelou o depoimento dos médicos que estava marcado para amanhã (2) para ouvir a ex-secretaria de enfrentamento à Covid, Luana Araújo, que ficou no cargo por apenas 10 dias. A comissão quer saber o motivo da ex-secretária ter sido nomeada para o cargo e depois não ter sido nomeada apesar de currículo técnico.

A comissão cancelou, portanto, a oitiva dos médicos Clovis da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia; Zeliete Zambom, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade; Francisco Alves, infectologista do Hospital Emílio Ribas (SP) e Paulo Porto Melo, médico neurocirurgião. Ainda não está claro se os médicos serão ouvidos em outra oportunidade.

Já o novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve ficar para a semana que vem, ainda sem data prevista. O depoimento dos governadores, que começaria no final do mês, ainda depende de decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

Veja a agenda prévia para junho, que pode sofrer alterações:

Terça-feira (1º): Nise Yamaguchi, médica oncologista defensora da cloroquina contra a Covid;

Quarta-feira (2): Luana Araújo, ex-secretaria de enfrentamento à Covid,

Terça-feira (8): Nísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);

Quarta-feira (9): Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Quinta-feira (10): Markinhos Show, ex-assessor do Ministério da Saúde;

Sexta-feira (11): Cláudio Maierovitch, médico sanitarista, e Nathália Pasternak, microbiolgoista e pesquisadora da USP;

Terça-feira (15): Marcellus Campêlo, secretário de Saúde do Amazonas;

Quarta-feira (16): Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro;

Quinta-feira (17): Carlos Wizard, empresário;

Terça-feira (22): Filipe Martins, assessor da Presidência da República;

Quarta-feira (23): Representante do Instituto Gamaleya (desenvolvedor da vacina russa Sputnik V);

Quinta-feira (24): Jurema Werneck, representante do Movimento Alerta;

Terça-feira (29): Wilson Lima, governador do Amazonas;

Quarta-feira (30): Helder Barbalho, governador do Pará.