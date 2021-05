CPI da Covid aprova convocação de representantes da Pfizer no Brasil

A- A+

O senador Omar Aziz (PSD-AM) presidente da CPI da Covid Jefferson Rudy/Agência Senado - 05.05.2021

A CPI da Covid do Senado aprovou nesta quarta-feira (5) requerimentos de convocação da atual presidente da Pfizer no Brasil, Marta Díez, e do ex-presidente do laboratório Carlos Murillo.

Os representantes da Pfizer, que vão depor na terça-feira, deverão explicar as tratativas com o governo federal para a venda de vacinas do laboratório para o Brasil.

O colegiado também acatou a convocação do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência Fábio Wanjgarten.

Apesar de declarações nos últimos dias, os integrantes da CPI não colocaram em votação um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para comparecer ao colegiado.

