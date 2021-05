CPI da covid aprova requerimento de convite para 'capitã cloroquina' Mayra Pinheiro é secretária Gestão de Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde e defensora do medicamento

Na imagem, Jair Bolsonaro e Mayra Pinheiro Reprodução

A CPI da covid-19 no Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (13), requerimento de convite para a secretária de Gestão de Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, chamada de ‘capitã cloroquina’.

O requerimento é de autoria do senador Humberto Costa (PT-PE). Inicialmente, o documento era de convocação, mas os membros transformaram em convite.

A secretária é defensora da cloroquina, medicamento sem comprovação científica para a covid-19. No requerimento, cita sua ida a Manaus (AM), dias antes do colapso, para ampliar o uso do remédio no tratamento na capital amazonense.

Os membros da CPI aprovaram ainda requerimento de convite para a médica Nise Yamaguchi, também defensora da cloroquina. O documento foi apresentado pelo senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE).