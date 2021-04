CPI da covid: autor quer convocar Mandetta, Teich e Pazuello Negociação do governo federal com a Pfizer, em agosto de 2020, também será alvo da investigação, segundo membro

Na imagem, ex-ministros Luiz Mandetta, Nelson Teich e general Eduardo Pazuello Reprodução Agência Brasil

O líder da oposição e autor da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigará possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia de covid-19, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), quer convocar os ex-ministros da Saúde Luiz Mandetta, Nelson Teich e o general Eduardo Pazuello para prestarem depoimento.

A CPI também investigará repasses de verbas federais para Estados e Municípios. Nesse sentido, o senador quer convocar secretários de Saúde. O primeiro ente federativo deve ser Amazonas, onde o sistema de saúde pública entrou em colapso no início deste ano e pacientes morreram por falta de oxigênio.

O MPF (Ministério Público Federal), inclusive, citou uma série de omissões de Pazuello e a lentidão de resposta da pasta diante do avanço da covid-19 no Amazonas que contribuíram para o colapso hospitalar em Manaus.

Um dos pontos que devem ser investigados pela CPI, de acordo com membros da oposição, são relacionados à aquisição de vacinas contra a covid-19. Segundo o líder da minoria, Jean Paul Prates (PT-RN), um deles é a negociação do governo federal com a Pfizer, em agosto de 2020, quando o país teria recusado a oferta da farmacêutica de 70 milhões de doses.

A expectativa é de que os membros da CPI se reúnem na próxima quinta-feira (22) para o primeiro encontro do colegiado. Na ocasião, serão eleitos presidente, vice-presidente e o relator - há acordo para que os cargos sejam distribuídos, respectivamente, para Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL). Desta forma, a comissão será comandada por parlamentares de oposição ou independentes, o que reflete a maioria dos integrantes do colegiado.