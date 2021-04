'CPI da Covid' contra governo divide opiniões sobre o STF. Veja reações Ministro do STF, Luís Barroso, determinou que Senado investigue omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia

Ministro atendeu a pedidos de senadores contra demora de Pacheco para instalar CPI José Cruz/Agência Brasil - 03.08.2018

A determinação do ministro do STF, Luís Barroso, nesta quinta-feira (8) para que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) instale a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia de covid-19 dividiu opiniões sobre a interferência do Supremo no Legislativo.

Enquanto parlamentares do governo voltaram a pedir pelo impeachment de alguns dos ministros, deputados e senadores de oposição e do centro aplaudiram a decisão de Barroso, que atendeu o pedido feito pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

Eles questionavam a demora de Pacheco em avaliar o requerimento pela investigação, apresentado há 64 dias, no início de fevereiro, e que já tinha as assinaturas suficientes para ser instalado. Em entrevista, o presidente do Senado afirmou que acatará a determinação, mas considerou a decisão "equivocada". Para ele, a CPI pode gerar instabilidade política no Brasil, principalmente para contratar vacina e insumos, e deve virar palanque para as eleições de 2022.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) criticou a interferência e relembrou, de forma indireta, a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi determinada pelo Supremo e mantida pela Câmara dos Deputados.

Desde quando Barroso manda no legislativo?



Ah, desde quando 364 deputados se "abaixaram" para 11 Ministros.



Que vergonha. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 9, 2021

Já o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) elogiou a abertura da CPI. "A decisão é acertada e importantíssima para os brasileiros, que aguardam respostas sobre a péssima condução da pandemia no Brasil".

Ele foi acompanhado inclusive pelo ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Henrique Mandetta. "A sociedade é quem ganha com a CPI da Covid. Precisamos esclarecer os atos praticados e as consequências tão penosas para os brasileiros", disse.

Entre os críticos, o deputado Marco Feliciano também relembrou de outra decisão do STF, estabelecida nesta quinta no julgamento que reafirmou o poder de estados e municípios a decretarem medidas restritivas contra a covid-19, inclusive fechar igrejas.

"O ministro Luís Roberto Barroso acaba de determinar que o presidente do Senado instaure a CPI da Covid. Depois de perseguir religiosos, agora coloca o Parlamento de joelhos. Ontem eu avisei que o Leviatã é insaciável!", reclamou.

A decisão do Barroso ilustra bem aquilo que ele prega:



A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que são casas estritamente políticas, não podem tomar decisões estritamente políticas. Apenas o STF, que não deveria atuar politicamente em nada, pode agir politicamente. pic.twitter.com/1idwbHt5nU — Filipe Barros (@filipebarrost) April 9, 2021