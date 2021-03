CPI da Covid no Senado deve investigar negociação de vacina

A- A+

Presidente Bolsonaro e equipe em reunião por vídeo com executivos da Pfizer, na última segunda-feira Marcos Corrêa/PR - 08.03.2021

Líderes do Senado pressionam o presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG) a instalar a CPI da Covid e esperam que a comissão, para investigar as ações do governo federal no combate à pandemia, seja instalada nas próximas semanas. Um dos pontos que deve ser investigado, segundo o líder da minoria, Jean Paul Prates (PT-RN), é a negociação do governo com a Pfizer em agosto de 2020, quando o País teria recusado a oferta da farmacêutica de 70 milhões de doses para entrega em janeiro.

O R7 Planalto apurou que senadores já falam em ir ao STF (Supremo Tribunal Federal), que pode determinar a instalação da comissão a exemplo do que aconteceu no passado, quando a ministra Rosa Weber determinou que o então presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), instalasse a CPI da Petrobras. Mas, por enquanto, esse passo não será tomado, pois os parlamentares acreditam na instalação e já propõe que a CPI seja instalada, mesmo que não comece os trabalhos imediatamente.

Esta seria uma forma de pressionar o governo a prestar informações e melhorar a gestão da pandemia, antes do início de uma investigação formal.

O presidente do Senado tem resisitido a instalar a comissão, questionando se a instalação será eficaz ou se pode acabar desestabilizando mais as relações políticas. O requerimento de abertura da CPI foi protocolado em 4 de fevereiro.