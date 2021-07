CPI da Covid ouve empresário que denunciou pedido de propina; veja

A- A+

Depois dos irmãos Miranda, CPI ouve nova denúncia de irregularidades do governo Adriano Machado/Reuters - 25.06.2021

A CPI da Covid antecipou para esta quinta-feira (1º) o depoimento do representante comercial da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que denunciou ter recebido proposta de propina do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, em fevereiro deste ano, na compra de 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca/Oxford.

O caso foi relatado por Dominguetti ao jornal Folha de S.Paulo. De acordo com o representante, durante jantar em shopping center de Brasília, o então diretor do Ministério da Saúde teria afirmado no primeiro encontro entre as partes que a empresa precisava aumentar os valores das doses, pedindo propina de US$ 1 por dose comprada.

"Ele [Roberto Dias] me disse que não avançava dentro do ministério se a gente não compusesse com o grupo. Que existe um grupo que só trabalhava dentro do ministério, se a gente conseguisse algo a mais tinha que majorar o valor da vacina. Que a vacina teria que ter um valor diferente do que a gente estava propondo", disse Dominguetti ao jornal.