CPI da Covid ouve hoje ex-ministro Nelson Teich; veja ao vivo

Teich teve depoimento adiado de ontem para hoje EFE/ Joédson Alves

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich será ouvido nesta quarta-feira (5) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid. Ele foi o segundo a ocupar a pasta no governo do presidente Jair Bolsonaro, em substituição a Luiz Henrique Mandetta, que prestou depoimento na terça-feira (4).

Teich assumiu em abril de 2020 após a demissão de Mandetta, mas ficou menos de um mês no cargo.

Em seu depoimento, Mandetta, que entrou em atrito com o presidente no início da pandemia do novo coronavírus, ficou mais de sete horas respondendo perguntas dos senadores. O atraso adiou a participação de Teich, marcada inicialmente para as 14h de ontem.