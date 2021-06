CPI da Covid ouve médica Luana Araújo; assista ao vivo

Brasil | Do R7

Luana foi anunciada por Queiroga, mas não assumiu Adriano Machado/ REUTERS 02.06.2021

A CPI da Covid, do Senado Federal, ouve nesta quarta-feira (2) a médica infectologista Luana Araújo, que foi descartada do comando de uma secretaria do Ministério da Saúde antes mesmo de assumir.

Luana chefiaria a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que tem como responsabilidade propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde durante a pandemia. Ela foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas deixou o cargo dez dias depois sem nem mesmo ter sido nomeada oficialmente.