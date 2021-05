CPI da Covid ouve secretária que defende cloroquina; veja ao vivo Mayra Pinheiro tem em mãos um habeas corpus do STF que lhe garante o direito de ficar calada sobre colapso no Amazonas

Mayra é favorável ao uso da cloroquina contra a covid Twitter/Reprodução 06.08.2020

A CPI da Covid, do Senado Federal, entra em sua quarta semana de depoimentos nesta terça-feira (25) com a presença da secretária do departamento de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro.

"Vou contar a verdade, os fatos reais", diz secretária ao R7 Planalto

Acusada de ter se aproveitado do colapso da saúde no Amazonas, em janeiro deste ano, para defender a cloroquina, Mayra Pinheiro deve se calar quando o assunto for o estado da Região Norte. Isso porque ela obteve no STF (Supremo Tribunal Federal) um habeas corpus, autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que lhe permite ficar em silêncio sobre o tema.