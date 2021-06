CPI da Covid recebe pedido para convocação do presidente da CBF Após anúncio da Copa América no Brasil, vice-presidente da CPI quer saber as medidas para garantir segurança sanitária

Brasil | Do R7

A- A+

O presidente da CBF, Rogério Caboclo CBF

Um pedido para convocar o presidente da CBF, Rogério Caboclo, na CPI da Covid do Senado foi protocolado nesta segunda-feira (31). A solicitação é do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), feita após o Brasil ter sido escolhido para a nova sede da Copa América 2021, com a desistência de outros países.

Leia também: Presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz pondera riscos da Copa América no Brasil: 'Se há condições, sedia'

"É necessário saber quais as medidas foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país", afirmou o senador em rede social.

A competição, que inicialmente seria disputada em Colômbia e Argentina, e depois apenas na Argentina, chegou a ser cancelada por causa da pandemia de covid-19. Mas nesta segunda foi aunciado que seria no Brasil.

A Conmebol, que organiza o torneio, se manifestou, agradecendo o presidente Jair Bolsonaro e a CBF por "abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo". O fato de o Brasil ter aceitado receber a competição tem sido bastante criticado nas redes sociais.