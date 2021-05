CPI da Covid: senador quer reconvocação de Eduardo Pazuello

A- A+

Na imagem, ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 20.05.2021

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou, nessa sexta-feira (21), requerimento à CPI da Covid em que requer a reconvocação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Um dos principais alvos da CPI, o general da ativa do Exército Brasileiro depôs ao colegiado na última quarta-feira (19) e quinta-feira (20).

No entanto, o "depoimento prestado foi permeado por diversas contradições verificadas no cotejo com documentos e informações disponibilizados à CPI e publicamente divulgados”, de acordo com o senador.

Vieira quer “esclarecer as dubiedades do depoimento de Pazuello” e, para isso, “faz-se necessária uma nova convocação do ex-ministro à CPI”.

Reuniões

O senador também protocolou requerimento que que solicita à Presidência da República informações sobre as reuniões citadas por Pazuello em depoimento à CPI.

O pedido de Vieira é de atas e listas de presenças de reuniões do governo no período citado pelo ex-ministro.