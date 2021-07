CPI da Covid vai continuar durante recesso parlamentar, anuncia Aziz Decisão ainda depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já é pressionado para prorrogar prazo da comissão

Omar Aziz fez anúncio depois de lamentar morte de amigo pessoal por complicações da covid Pedro França/Agência Senado

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), anunciou nesta terça-feira (7) que a comissão pretende manter os trabalhos durante o recesso parlamentar. A medida, porém, ainda depende de decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já que a interrupção de atividades na Casa obrigaria interrupção da CPI.

O recesso parlamentar está previsto do dia 18 até o dia 31 de julho, o que interferiria também na duração da comissão, com prazo até o dia 7 de agosto.

"Não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias com pessoas morrendo. Temos a vida toda para tirar férias", disse Aziz, depois de lamentar morte de seu amigo pessoal, o sócio proprietário da TV Norte Amazonas, Otávio Raman Neves, que faleceu após complicações da covid.

Mesmo após o fim do prazo, a CPI deve ser prorrogada. A continuidade dos trabalhos já conta com 34 assinaturas no Senado, sete a mais do que o necessário, e parlamentares já levaram a questão ao STF (Supremo Tribunal Federal) para obrigar Pacheco a prorrogar a investigação. Ele defende só avaliar a prorrogação ao final dos trabalhos, em agosto.

Assim, Pacheco pode ser obrigado outra vez pelo STF a dar continuidade à CPI da Covid. Ele era contra a instalação da comissão em abril, mas foi forçado após decisão monocrática do ministro Luís Barroso, que posteriormente foi confirmada pelo Plenário do Supremo.