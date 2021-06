CPI ouve ex-ministro da Cidadania Osmar Terra; assista ao vivo

A- A+

Osmar Terra faria parte de suposto gabinete paralelo Agência Brasil

A CPI da Covid ouve nesta terça-feira (22) o ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, um dos principais nomes do suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de covid-19.

Estava na pauta ainda a votação de mais de 50 requerimentos feitos pelos senadores, mas o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), preferiu transferir a análise para amanhã, quarta-feira (23).

No início de 2020, Osmar Terra deu várias declarações afirmando que a covid-19 não chegaria à metade do ano passado e que o número de óbitos pela doença não chegaria a mil - no sábado (19), o país passou de 500 mil mortos na pandemia.

Entre os mais de requerimentos que devem ser votados amanhã estão as convocações de representantes do Google e do Facebook. O pedido foi feito pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após a última live de Bolsonaro, na qual o presidente é acusado de minimizar a importância das vacinas. O senador quer cobrar das companhias punições a declarações como a do presidente.