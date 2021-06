CPI pede convocação de executivos do Facebook e Youtube Requerimentos foram protocolados hoje. Objetivo é investigar falas de Bolsonaro nas redes contra a ciência

CPI pede convocação de executivos do Facebook e Youtube Leopoldo Silva / Agência Senado / 19.05.2021

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse nesta sexta-feira (18) que apresentou requerimento para convocar executivos de redes sociais no Brasil. A motivação da convocação é esclarecimentos sobre declarações do presidente Bolsonaro contra a ciência.

"Protocolamos hoje requerimento para convocar os dirigentes das redes sociais Facebook e Youtube. Por muito menos nos EUA, onde tem sede a maioria dessas empresas, o presidente da República foi banido das redes sociais. O requerimento foi protocolado hoje e nossa expectativa é que seja votado na próxima terça-feira (22)".

Randolfe citou as últimas declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que disse na última live que a imunização de rebanho é melhor do que vacinação. "O presidente pode falar o que quiser, mas ele não tem o direito de atentar contra a ciência e contra a saúde dos brasileiros".