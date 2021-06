CPI pode analisar execução orçamentária do SUS Requerimento para análise de estudo de procuradora do MP de Contas foi aprovado nesta semana

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é autor do requerimento Edilson Rodrigues/Agência Senado - 20.05.2021

Entre os requerimentos aprovados nesta semana pela CPI da Covid está a requisição de um estudo da professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo Élida Graziane Pinto sobre a execução orçamentária durante a pandemia pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Com a análise, a CPI pode entrar uma área mais ampla, que são os gastos do País no seu sistema de saúde universal. O requerimento foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e aprovado ontem (10).

A CPI investiga até o momento três grandes questões: o tratamento precoce, o gabinete paralelo e a compra de vacinas. Agora pode incluir os gastos do SUS.

Em artigo publicado recentemente, a procuradora Élida Graziane argumenta que a pandemia evidenciou um problema de redução de repasses, causado pelo teto de gastos e pelos seguidos contingenciamentos de recursos:

"Com a epidemia da Covid-19 e o estado de emergência de saúde pública de importância internacional (reconhecido na Lei 13.979, de 6/2/2020), essa histórica fragilidade orçamentário-financeira do SUS foi desnudada e restou factualmente inquestionável para a sociedade", diz a procuradora em artigo no Consultor Jurídico, entitulado "E se a CPI da Covid-19 no Senado investigasse o caos fiscal do SUS?"

Segundo a procuradora, a restrição orçamentária tem levado o sistema a não conseguir cumprir o que está na sua lei orgânica. Ela cita que em 2019, a União aplicou em ações s serviços públicos de Saúde recursos equivalentes aos de 2014, mesmo com 7 milhões a mais de habitantes no País.

Finaliza fazendo um apelo à CPI que analise o que ela chama de "caos fiscal do SUS" e que o Congresso "se comprometa com a correção das disparidades federativas no âmbito do SUS", segundo ela, "esse certamente seria o seu maior legado, até mesmo em busca de alguma reparação normativa em relação às vidas perdidas de quase meio milhão de brasileiros nesta epidemia".