CPI: Queiroga, Pazuello e Araújo estão entre os 14 investigados

Renan Calheiros é o relator da CPI da Covid Marcos Oliveira/Agência Senado - 15.06.2021

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), anunciou nesta sexta-feira (18) a lista com 14 pessoas que passam a ser investigadas pela comissão.

Dos 14 nomes, oito já foram ouvidos pela CPI da Covid até o momento.

Renan fez o anúncio de que testemunhas se tornariam investigadas no início desta semana, mas não havia divulgado os nomes.

"Com relação a essas pessoas, contra os quais já acessamos provas e indícios, precisamos mudar o patamar da investigação, transformando-as em investigados", justificou Renan Calheiros.

"É bom para a investigação e para a segurança jurídica para o próprio investigado."

Segundo o relator, os agora investigados "passam a ter direito a informações, provas e indícios que estão sendo juntados" pela CPI da Covid..

São estas as 14 pessoas investigadas:

1. Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde;

2. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde;

3. Ernesto Araújo; ex-ministro das Relações Exteriores;

4. Fabio Wajngarten; ex-secretário de Comunicação;

5. Mayra Pinheiro; secretária de gestão e trabalho do Ministério da Saúde;

6. Nise Yamaguchi; médica do suposto gabinete paralelo de aconselhamento a Jair Bolsonaro;

7. Paulo Zanoto; médico que também aconselharia Bolsonaro;

8. Carlos Wizard; empresário que também faria parte do suposto gabinete paralelo;

9. Arthur Weintraub; ex-assessor da Presidência;

10. Francieli Fantinato Fontana; coordenadora do Programa Nacional de Imunização.

11. Elcio Franco; ex-secretário do Ministério da Saúde;

12. Marcellus Campelo, ex-secretário do Amazonas;

13. Helio Angotti Neto, médico que aconselharia Bolsonaro; e

14. Luciano Dias Azevedo, que seria o responsável pela minuta que sugeria a mudança da bula da cloroquina.

Nesta sexta, a CPI do Senado ouve dois médicos que defendem o tratamento precoce e vota 40 requerimentos, que tratam, entre outras coisas, da aprovação de uma reunião secreta com o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, e a convocação do atual governador do estado, Cláudio Castro (PSC).