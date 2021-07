CPI: vendedor diz que Luís Miranda tentou negociar compra de vacina

A- A+

Dominguetti denuncia pedido de propina Pedro França/Agência Senado - 01.07.2021

O representante comercial da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, afirmou à CPI da Covid que o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) procurou sua empresa com o objetivo de negociar a compra de vacinas da AstraZeneca.

O deputado federal esteve na CPI da Covid na semana passada denunciando irregularidade em outra negociação, a da Covaxin. Ele foi reconvocado na quinta-feira (30) a voltar à comissão na próxima terça-feira (6).

Dominguetti, que reafirmou na CPI a denúncia feita ao jornal Folha de S.Paulo de que ouviu uma proposta de propina para vender imunizantes ao Ministério da Saúde, apresentou um áudio no qual Luís Miranda diz representar um cliente que costuma comprar vacinas, mas que exige provas de que os lotes da AstraZeneca estão disponíveis.

A voz diz que tem um "comprador com potencial de pagamento instantâneo que compra o tempo todo lá, em quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, fizer um vídeo, meu comprador entende que é fato, ok, e encaminha todas as documentações necessárias, amarra, faz as travas e os contratos todos e bola para frente".

O suposto Luís Miranda diz ainda que seu cliente fechou grandes contratos com Wall Mart e grandes restaurantes. 'Não vou mais perder tempo com esse comprador que se desgastou muito nos últimos 60 dias, é muita conversa fiada no mercado. Então não me sinto nem confortável para dizer que encontrei uma carga, não vou perder tempo."

O áudio teria sido mandado a Cristiano Alberto Carvalho, representante comercial da Davati no Brasil.

"Ele Procurou a Davati tentando negociar a aquisição de compra de vacinas", afirmou o depoente.

Dominguetti afirmou que era comum pessoas procurarem a Davati dizendo ter contatos com integrantes do governo com o objetivo de destravar as negociações, interrompidas após o suposto pedido de propina de um integrante do Ministério da Saúde.