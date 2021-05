CPI vota hoje convocação de governadores e volta de Pazuello

A- A+

Mesa diretora da CPI da Covid no Senado

A CPI da Covid deve votar nesta quarta-feira (26) a convocação de nove governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos para depor sobre suspeitas de desvio de verbas federais para o combate ao novo coronavírus. Até a noite de terça-feira (25), a lista de gestores que terão a convocação votada ainda não havia sido divulgada, mas deverão ser priorizados os que foram alvos de operação da Polícia Federal.

Entre os mais de 400 requerimentos apresentados por senadores, há pedidos para o comparecimento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), chefe de governo de um dos estados mais afetados pela covid-19 e denunciado por suposto desvio em compra de respidadores. Situação semelhante à do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que também poderá ser chamado. Há pedidos também para convocação dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), e de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), entre outros.

Os senadores devem votar ainda a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello, que vem sendo criticado pelos parlamentares após participar sem máscara de ato com o presidente Jair Bolsonaro no domingo (23), no Rio de Janeiro.

Os senadores querem ouvir também o empresário Carlos Wizard e o ex-assessor da Presidência Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub - ambos por suposta participação em "ministério paralelo" de aconselhamento ao presidente durante a pandemia.

Os parlamentares também podem chamar para depor Paulo Barauna, direitor da White Martins, empresa que fornece oxigênio e que poderá esclarecer mais sobre a crise de abastecimento que atingiu o estado do Amazonas.

Os senadores devem votar ainda requerimentos de informações. Deverão ser solicitados dados aos ministérios da Saúde, das Relações Exteriores e das Comunicações, além Secretaria-Geral da Presidência da República. Há ainda requerimentos de informações para Instituto Butantan, Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), CFM (Conselho Federal de Medicina), governos estaduais, prefeituras e as empresas Wuxi Biologicals e Sinovac.