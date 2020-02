Cresce debate sobre regularização da publicidade infantil

Marcelo Sodré, Gustavo Toledo e Eliane Quintella falam sobre publicidade infantil Divulgação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) abriu consulta pública, que se encerra no próximo dia 27, para avaliar a regulamentação da publicidade direcionada ao público infantil. O tema é debatido constantemente entre anunciantes, veículos de comunicação e o poder público. Nesta quarta-feira (19), o Estúdio News convida a vice-presidente do comitê jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Eliane Quintella, e o professor Marcelo Sodré, membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), para aprofundar essa discussão.

Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança caracterizou a publicidade infantil como abusiva, resolução considerada como exagerada por algumas entidades, como a ABA, uma vez que impede de alguma forma a liberdade de expressão.

“Aquela publicidade abusiva que se aproveita realmente da falta de experiência da criança, nós também entendemos que não é legal, mas o código de defesa do consumidor já determina muito bem a questão do abuso. Somos a favor da publicidade responsável, somos contra a publicidade abusiva”, explica Eliane Quintella.

A discussão sobre a regulamentação da publicidade infantil ganha novo fôlego com a crescente atuação das marcas nos meios digitais e os youtubes mirins. Segundo um levantamento realizado pelo App Guardian, as crianças passam 5 horas por dia no celular.

“É preciso que se faça uma consulta pública efetiva a respeito desse universo novo que estamos vivendo. Tem a necessidade de se fazer um debate grande, sério, profundo a respeito de limites de utilização de internet, de responsabilidade na utilização de internet, mas estamos ainda muito fracos nisso”, afirma Marcelo Sodré.

