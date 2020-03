Criador de app de táxi: pequeno empreendedor precisa trabalhar Para empresário, governo deveria liberar teste do coronavírus para toda a população para ser feita a quarentena seletiva apenas com o grupo de risco

Comércio de São Paulo estará fechado até dia 7 de abril, respeitando decreto estadual Marcelo Machado De Melo/EFE – 24.03.2020

A quarentena imposta para conter a pandemia do coronavírus preocupa o empresariado do Brasil e do mundo por causa da desaleceração do consumo e do efeito que isso pode causar na economia.

Em São Paulo, uma pesquisa feita pelo Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo) mostrou que 95% dos empresários acreditam que o coronavírus trará um impacto negativo para o negócio deles.

O empresário Tallis Gomes, fundador dos aplicativos Easy Taxi e Singu, um serviço de delivery de beleza e bem-estar, defendeu, no início desta semana, que o isolamento da população dure apenas até 7 de abril, prazo estabelecido pelo decreto do governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB).

Depois disso, ele, acompanhado de um coro de empresários, defende que seja imposta a quarentena seletiva, como o empresário prefere chamar o isolamento vertical. O que seria? O grupo de risco — idosos, doentes crônicos de diabetes e hipertensão e imunossuprimidos — continuaria em isolamento, e os demais cidadãos voltariam a trabalhar, comandar suas empresas e empreender.

A medida contraria determinação da OMS (Organização Mundial da Saúde), da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), entre outras entidades.

100% da população deve fazer o teste

Para viabilizar esse projeto, no entanto, o empresário levanta uma questão que deve ser solicionada antes de iniciar a quarentena seletiva.

Gomes defende que toda a população faça teste Divulgação 26/03/2020

"O governo precisa fazer uma parceria com laboratórios públicos e privados para realizar o teste do coronavírus em toda a população. Somente testando todos, vamos ter a certeza de quem está ou não contaminado", adverte.

Gomes cita um exemplo simples e que afeta o cotidiano de muita gente: um jovem pode ser assintomático à doença e transmitir o vírus para seus familiares do grupo de risco. Por isso, é fundamental realizar o teste em toda a população.

"O Japão testou 3.700 pessoas que estavam num cruzeiro, identificou seiscentas com o diagnóstico positivo e, dessas, trezentas estavam sem qualquer sintoma. É mais importante identificar essas pessoas e isolar o grupo de risco, do que parar o país e manter toda a população em quarentena", comenta Gomes.

Para o empresário, vale mais a pena retomar a economia após o isolamento inicial do que oferecer uma bolsa de R$ 200 para garantir o sustento da população mais vulnerável sem saber ao certo por quanto tempo, por exemplo.

"A população precisa trabalhar para ter o que comer. Se considerarmos que 94% dos brasileiros não têm uma poupança e precisam do salário para não passar fome, podemos esperar um aumento de criminalidade e de saques nos supermercados se não migrarmos para a quarentena seletiva", avisa.

Pequenos sem caixa

O empresário ainda fala sobre o impacto da quarentena na vida dos profissionais autônomos e micro e pequenos empreendedores. Ele diz acreditar que será impossível sobreviver com as portas fechadas por muito tempo.

"Eles têm caixa para se manter por 30 dias, chutando alto, sem trabalhar. Considerando que essa categoria é responsável por 81% da geração de empregos do país, logo vamos nos deparar com um número de desempregados maior do que registramos atualmente", comenta.

Mas como retormar a atividade econômica com a quarentena seletiva sem prejudicar grupos de risco e cuidar dos cidadãos com coronavírus?

Hotéis podem abrigar grupo de risco

Gomes tem uma sugestão para implantar a quarentena seletiva sem prejudicar a população mais vulnerável.

"Com a epidemia do coronavírus, o setor hoteleiro está parado. Por que não criar vouchers que podem ser comprados pelo governo ou empresas para abrigar a população do grupo de risco nos quartos que estão em vacância durante a quarentena? Certamente seria mais eficaz do que oferecer incentivo fiscal. Se eu tivesse uma rede de hotéis ofereceria para essa iniciativa", diz.

O mesmo vale para as pessoas que vivem nas favelas, continua Gomes. "Com oito pessoas dormindo em um quarto, fica difícil conter a doença e cuidar de todos. Essas pessoas, com a ajuda de voluntários que testaram negativo, poderiam permanecer nos hotéis até tudo se normalizar."

Gomes classificou as medidas do governo para diminuir os efeitos da crise, entre elas, adiamento do pagamento do Simples e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), crédito com taxas mais baixas, redução de salário e da carga horária de trabalho como "um ralo para tentar escoar o mar".

"A intensão é ótima, mas com essas medidas estamos tratando o sintoma e não a causa. Se isolarmos as pessoas com dignidade, separarmos o grupo de risco e mantermos a atividade econômica com a população saudável, é improvável que aumente a necessidade de tratamento intensivo. Não estou falando para todos irem para a rua e migrar dessa quatentena para a seletiva imediatamente, mas isolar o grupo de risco em hotéis com vacância seria uma alternativa", explica.

Melhora econômica só no fim do ano

Apesar de defender a retomada da economia com a quarentena seletiva, Gomes reconhece que a economia não voltará ao normal em curto prazo.

"As pessoas veem primos e amigos perdendo emprego e ficam temerosos em comprar um carro ou dar entrada num apartamento, por exemplo. A retomada será gradual e deverá começar apenas no fim do ano", diz.

Fundador do app Easy Táxi, Gomes, que não está mais no comando da plataforma, acredita que o movimento das corridas dos motoristas de aplicativos caíram 80%, em São Paulo, se considerarmos que 87% da cidade está em quarentena.

Startup criará fundo para ajudar profissionais

Seguindo a determinação do decreto de quarentena, Gomes fechou por 15 dias a Singu, empresa que comanda desde que deixou o Easy Táxi.

Durante a quarentena, a startup, que oferece oportunidade para 5 mil manicures e esteticistas e cabeleireiras, iniciou a venda de crédito com desconto de seus serviços.

Com a iniciativa, o empresário quer criar um fundo para manter o pagamento antecipado para as profissionais que fazem parte do grupo de risco e não podem trabalhar.

"80% das profissionais que temos dependem do serviço da Singu para sobreviver. Somos uma startup e nossa empresa ainda não dá lucro, mas tive a ideia de criarmos este fundo para emprestar o dinheiro sem juros para elas enquanto não podem trabalhar", diz.

O empréstimo funcionará da seguinte maneira: a profissional pega R$ 100 de crédito, por exemplo, que seria o equivalente ao preço de três manicures, e, depois, quando a situação normalizar, ela faz esse serviço sem cobrar da Singu.

Gomes diz que a renda mensal média das profissionais é de R$ 1.500, mas algumas chegam a tirar R$ 6 mil por mês.

Empresário dá dicas de sobrevivência

⦁ Crie um sistema de antecipação de créditos para ter dinheiro em caixa

⦁ Corte custos. Veja o que não é essencial no seu negocio e elimine

⦁ Negocie preço com fornecedores

⦁ Manter um cliente é cinco vezes mais barato do que conquistar um novo

Para os grandes empresários, segue uma dica:

"Precisamos ter empatia e bom senso nesse momento. Se você tem condições de adiar o pagamento do boleto de um pequeno fornecedor, faça isso para dar um respiro para ele. Ajude o pequeno a enfrentar a crise. Pense na coletividade", finaliza.