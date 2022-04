Criança quase é atropelada por ônibus ao atravessar rua correndo; veja vídeo

A- A+

Uma criança quase foi atropelada por um ônibus enquanto atravessa uma rua de Goiânia, capital de Goiás, na última terça-feira (26). Imagens de uma câmera de segurança mostra o momento em que o menino sai de um comércio e corre para atravessar a via.

Momento foi registrado por uma câmera de segurança local Web/Reprodução

As imagens mostram o momento em que a mãe da criança corre e consegue segurar o menino. O caso aconteceu próximo de um terminal rodoviário. A criança atravessava uma faixa de pedestres a fim de chegar ao outro lado da rua. Ao notar a ausência do filho, a mulher corre atrás dele e consegue segurá-lo antes da chegada do ônibus. Ela chegou a bater o corpo na lateral do veículo.

O vídeo mostra que o motorista do ônibus freou bruscamente, parando sobre a faixa de pedestres. Apesar do susto, ninguém se feriu.

