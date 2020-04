'Criminosos se aproveitam da pandemia', diz grupo mundial 

Grupo alerta sobre "fraudes financeiras e golpes de exploração" Divulgação PF

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) divulgou comunicado nesta quinta-feira (2) para que os países enfrentem os desafios impostos pela covid-19, sem deixar de estar alertas a novos e emergentes riscos de crimes financeiros.

O grupo é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O grupo indica que a implementação de tais padrões "facilita a integridade e segurança do sistema global de pagamentos durante e após o período da pandemia".

No texto, o Gafi afirma que "criminosos estão se aproveitando da pandemia de Covid-19 para aplicar fraudes financeiras e golpes de exploração" e que os 'crimes cibernéticos fraudulentos ou maliciosos e golpes' provavelmente aumentarão, "além da disseminação de informações falsas" sobre o coronavírus.

Nessa linha, o grupo afirma que autoridades estão alertando os cidadãos e setores econômicos sobre esses golpes e destaca que os "órgãos de supervisão e fiscalização, as unidades de inteligência financeira e as autoridades de investigação e persecução penal devem continuar a compartilhar informações com o setor privado a fim de se priorizar e mitigar os principais riscos de lavagem de dinheiro (LD), particularmente aqueles relacionados a fraude, além dos riscos de financiamento do terrorismo (FT) ligados à Covid-19".

O grupo também faz considerações sobre a aplicação de seus padrões no âmbito das organizações de caridade e sem fins lucrativos (ONG) cujo 'trabalho vital' em meio à pandemia foi destacado pelo órgão.

"Em um momento em que auxílio financeiro é criticamente necessário dentro e fora de um país, a implementação efetiva dos Padrões do Gafi promove uma maior transparência nas transações financeiras, dando aos doadores maior confiança de que seu apoio está chegando aos beneficiários desejados", diz o Gafi.

