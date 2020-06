Crise econômica se agrava e amplia as dificuldades de pessoas carentes Universal já distribuiu 10 mil toneladas de comida no Brasil. Quase 460 mil voluntários da Igreja se mobilizaram para socorrer famintos, idosos e doentes

Decretada para evitar a propagação do novo coronavírus, a quarentena está paralisando, há mais de dois meses, a atividade produtiva no Brasil. Assim, ao mesmo tempo que evita que a doença se alastre, ela espalha outro mal pelo país: a miséria.

Em desespero, famílias e comunidades inteiras estão pedindo socorro à Igreja Universal do Reino de Deus, que já doou mais de 10 mil toneladas de alimentos a segmentos fragilizados da população.

Depois do primeiro caso conhecido de Covid-19, em fevereiro, o Brasil começou a sentir os efeitos econômicos da doença. A partir da imposição do isolamento social, com a decretação de quarentena em estados e municípios para conter o avanço da epidemia, foi determinado o fechamento de estabelecimentos de comércio e de serviço. Da noite para o dia, milhões de brasileiros perderam sua fonte de renda.

Desde o início desta crise, 459 mil voluntários dos programas sociais da Universal já foram mobilizados para ajudar os mais necessitados, como moradores de comunidades carentes, pessoas em situação de rua, detentos, idosos, doentes, entre outros.

As iniciativas da Universal já distribuíram 8,7 mil toneladas em cestas básicas e alimentos in natura, 243 mil refeições, 80 mil litros de suco, 66 mil litros de leite, 410 mil litros de água, entre outros itens. Veja no fim deste texto o levantamento completo das ações.

Ulisses Gomes, responsável pelo programa social Universal Socioeducativo, relata que se deparou com uma situação de desespero na Comunidade do XV, em Guarulhos (SP). “Encontramos lá várias pessoas em sofrimento, na completa miséria. Conseguimos ajudar cerca de 100 famílias com cestas básicas e máscaras. Uma jovem que vive com cinco filhos em um único cômodo, nos disse que, se não tivéssemos chegado, dormiriam mais uma noite com fome”, contou.

Em comunidades como essa, a crise econômica é especialmente perversa, porque a maior parte da força de trabalho atua na informalidade ou em empregos de baixa remuneração.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o desemprego já aumentou em todas as regiões do país. A Região Nordeste foi a mais afetada, onde o número de trabalhadores sem ocupação chegou 15,6%. A taxa também aumentou nas demais regiões. Mas diferentemente do que ocorreu em outras crises no passado, os desempregados não poderão recorrer aos "bicos" como meio de subsistência, porque a queda do consumo provocada pela quarentena é imensa, e, segundo o IBGE, também não há demanda para os informais.

Pedidos de socorro

“Boa tarde. Queria saber se vocês conhecem alguém que esteja ajudando as pessoas com cesta básica? Estou desempregada e com quatro crianças em casa, então fica difícil sair pra rua, eu vendia roupas, mas agora não dá pra sair de casa.”

“Tive minha casa atingida por um incêndio no Caminho da Divisa, em Santos (SP). Estou desempregada, auxilio minha filha que está grávida de gêmeos e tenho outros netos e filhos. Perdi tudo. Não tenho um alimento para colocar na boca da minha família e nem uma roupa para vestir amanhã”.

Pedidos como estes têm chegado diariamente aos programas sociais da Universal. Todos são avaliados e, na medida do possível, são atendidos.

“Uma enfermeira responsável por uma casa de repouso entrou em contato, pelo WhatsApp, com o Grupo Calebe [programa social de apoio aos idosos], pois a instituição estava precisando muito de alimentos, materiais de higiene e produtos de limpeza”, contou o responsável pelo Calebe, Antônio Santana.

Além de alimentos, a Universal também já distribuiu 450 mil kits de higiene, 153 mil conjuntos de máscaras e luvas, 147 mil peças de vestuário (roupas e calçados), 2,7 mil cobertores. A relação completa de donativos está disponível no final do texto.

Exército de voluntários

Para oferecer esta ajuda aos afetados pela crise econômica e social, os voluntários da Universal estão mobilizados para, por exemplo, recolher e distribuir donativos, promover campanhas de doação de sangue, visitar idosos abandonados em asilos ou oferecer um prato de comida e um banho para moradores de rua.

“Ajudar as pessoas é um ato de amor, é saber me colocar no lugar do outro, é saber que um sorriso vai surgir em meio a tanta dor e dificuldade”, relata Adriele Dias Marcos, 27 anos. Ela é um dos 30 mil voluntários do programa social Força Jovem Universal (FJU).

Na opinião de Rodrigo Carvalho da Silva, um dos 180 mil voluntários do Unisocial-EVG, “muitas pessoas já vinham de um período de desemprego, passando necessidade, sem amparo dos governos. E foram surpreendidas por um momento maior de privação, sem trabalho, sem ter como gerar sustento, de prover o básico para sobrevivência”.

“É muito gratificante ver o brilho no olhar de cada pessoa quando levamos um pouco de alimento que seja, uma roupa, um cobertor”, conclui.

Outra forma de colaborar com os mais atingidos pela crise, é doando itens de primeira necessidade para os mais carentes.

Este foi o caso de um proprietário de uma rede de petshops, de 33 anos de idade, morador de Poá (SP), que prefere ficar no anonimato. Ele doou mil cestas básicas e 3 mil máscaras de proteção. Segundo o empresário, que conta que já passou fome e viveu na miséria, depois que viu um apelo pela TV, ficou sensibilizado e procurou o Universal Socioeducativo para fazer a doação.

