Daniela Matos, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Crise no AP: Alcolumbre faz 'bate-volta' para se reunir com Bolsonaro O Estado sofre sem energia elétrica há nove dias. Segundo relatos de moradores, a situação é parecida como uma zona de guerra

Na imagem, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 29.09.2020

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) realiza um bate-volta em Brasília nesta segunda-feira (9) para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para discutir a situação do Amapá.

O Estado sofre sem energia elétrica há nove dias. Segundo relatos de moradores, a situação é parecida como uma zona de guerra.

Alcolumbre, que está no Estado, viajou para Brasília durante a madrugada para se encontrar com Bolsonaro no início da tarde. A reunião, que teve início por volta de 12h, conta com a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O presidente do Congresso deve retornar à Macapá durante o período vespertino, após o encontro.

Na reunião, Alcolumbre irá solicitar a cassação da concessão de energia da Isolux, empresa responsável pela substação que pegou fogo no Amapá, provocando o apagão no Estado. O senador informou que vai exigir, junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), uma investigação "rigorosa" das responsabilidades da concessionária e que a Eletronorte assuma a distribuição de energia no local.