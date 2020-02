Crise no MEC: secretário de Educação Superior pede demissão

Lima Júnior era um dos principais auxiliares do ministro Valter Campanato/Agência Brasil

O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Arnaldo Lima Júnior, pediu demissão quinta-feira (30). A informação foi divulgada pelo site do jornal O Estado de S.Paulo.

Lima Júnior era um dos principais auxiliares do ministro da Educação, Abraham Weintraub, Lima comunicou seu desligamento alegando motivos pessoais. A demissão ocorre em meio a uma das maiores crises da pasta, após a constatação de erros na divulgação de notas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e falhas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Lima é funcionário de carreira do antigo Ministério do Planejamento, hoje na pasta da Economia, e retorna à sua função anterior. O secretário deixa o cargo no mesmo dia em que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), subiu o tom das críticas ao ministro Weintraub.

Durante sua passagem pelo secretaria, Lima foi responsável pelo desenho do Future-se, principal bandeira de Weintraub voltado para as universidades federais.