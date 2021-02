Crítica de Bolsonaro, Joice Hasselmann vai à festa de Lira Deputada federal do PSL não usou máscara na celebração da vitória do novo presidente da Câmara, apoiado pelo presidente

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) foi flagrada na festa da vitória do novo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), eleito na noite desta segunda-feira (1°), com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Rompida com o Palácio do Planalto, Joice virou desafeto do presidente e até se aliou à esquerda durante a eleição para a sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Festa teve aglomeração em plena pandemia Reprodução/Vídeo

A deputada, assim como vários convidados da festa, não usava máscara. Ela costuma criticar nas redes sociais as pessoas que não utilizam o acessório de proteção à covid-19. Flagrada em vídeo, Joice não quis comentar.

Após vencer a disputa na Câmara com 302 votos e defendar o combate ao coronavírus em discurso de posse, o lícer do Centrão celebrou a vitória em uma festa para cerca de 300 pessoas em uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O evento terminou já na madrugada desta terça-feira (2).

Procurada, a assessoria da deputada Joice Hasselmann não havia respondido ainda ao pedido da reportagem.