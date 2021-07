Curitiba e Natal só aplicam 2ª dose contra covid-19. Veja outras capitais

A- A+

No Rio, população com 36 anos ou mais será vacinada nesta quarta-feira (21) Reprodução/Prefeitura do Rio

As cidades brasileiras avançam na vacinação contra a covid-19 e algumas capitais iniciam, nesta quarta-feira (21), o calendário para novas faixas etárias nesta quarta-feira.

Há algumas cidades, como Curitiba (PR) e Natal (RN), que continuam com a primeira dose suspensa para novos grupos e estão aplicando somente a segunda.

Em Manaus (AM), por outro lado, a imunização avançará para os jovens com 18 anos ou mais, e em São Paulo (SP) será vacinado o público de 32 anos.

Veja, abaixo, o cronograma de vacinação de São Paulo, Curitiba, Manaus e outras 7 capitais para esta segunda-feira.

São Paulo (SP)

Nesta semana, a capital paulista já iniciou a vacinação para os públicos de 34 anos (segunda-feira) e de 33 (terça-feira). Nesta quarta (21), será a vez das pessoas com 32 anos receberem sua primeira dose contra o novo coronavírus.

Na quinta e na sexta-feira, respectivamente, as populações de 31 e de 30 anos também serão vacinadas. Já o sábado terá a repescagem para as faixas entre 30 e 34 anos, com a primeira dose, e com a segunda a todos os públicos elegíveis.

No posto de vacinação, é necessário apresentar documentos pessoais, preferencialmente CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), e um comprovante de residência em São Paulo.

Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro vai vacinar sua população com 36 anos ou mais nesta quarta-feira (21), após imunizar as mulheres desta faixa etária na segunda e os homens na terça.

Já na quinta, serão vacinadas as mulheres com 35 anos e, na sexta, os homens desta idade. A semana encerra com a imunização para os cariocas de 35 anos ou mais, no sábado.

Na semana que vem, será a vez do público de 33 a 34 anos. A prefeitura carioca pretende vacinar toda sua população adulta até agosto.

Curitiba (PR)

Curitiba se prepara para retomar a vacinação da primeira dose a partir de quinta-feira (22). O atendimento será restrito a pessoas com 38 anos completos, nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro. Na sexta-feira (23), será a vez das pessoas com 37 anos completos.

Com doses limitadas, a capital paranaense não fará repescagem para outras faixas etárias nem grupos prioritários.

A orientação é fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já pelo site ou pelo aplicativo do celular.

Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte, desde segunda-feira (19) podem se vacinar pessoas de 40 anos, completos até 31 de julho. A capital mineira vacina apenas seus moradores.

Para se vacinar, é preciso apresentar comprovante de residência, documento de identificação com foto e CPF. Os endereços dos pontos de vacinação podem ser consultados no site da prefeitura.

Natal (RN)

A prefeitura de Natal irá vacinar apenas a população apta para receber a segunda dose nesta quarta-feira.

Segundo a gestão municipal, a medida se deu porque a todas as doses destinadas à primeira dose dos imunizantes disponíveis nos últimos dias já foram aplicadas.

A aplicação da primeira dose será retomada após a chegada de mais imunizantes pelo Ministério da Saúde, informa a prefeitura.

Recife (PE)

A população de Recife com 34 anos ou mais já pode se agendar para a vacinação, que começou nesta terça-feira (20).

O agendamento para quem tem 34, 35 e 36 anos, grupo que representa 90 mil pessoas na cidade, deve ser feito através do site ou aplicativo Conecta Recife, neste link.

Fortaleza (CE)

A prefeitura da capital cearense anunciou nesta segunda-feira (19) que a população de 45 anos ou mais já pode se vacinar com a primeira dose sem agendamento – basta ter cadastro no Saúde Digital.

Além disso, o agendamento está liberado para as pessoas nascidas em 1992.

Porto Alegre (RS)

A prefeitura de Porto Alegre ampliou, nesta terça-feira (20), a vacinação para homens e mulheres com 33 anos ou mais com a primeira dose, que se estenderá ao longo dos próximos dias, das 8h às 17h, em 12 unidades de saúde.

A gestão informou também que a ampliação para novas faixas etárias ocorrerá assim que chegarem mais doses à capital gaúcha, e que, por isso, não pode informar quando serão as próximas datas para os públicos seguintes.

Veja os locais de vacinação neste link.

Goiânia (GO)

A prefeitura de Goiânia informou que continuará nesta quarta-feira (20) a vacinar com a primeira dose pessoas a partir de 39 anos e grupos prioritários em 16 pontos da cidade.

Confira os postos para a aplicação da primeira dose neste link.

Manaus (AM)

A capital amazonense começará a vacinar jovens a partir de 18 anos nesta quarta-feira (21). Na segunda-feira, a cidade havia aplicado apenas a segunda dose pela falta de imunizantes, mas retomará o calendário hoje.

Para ser imunizado é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).