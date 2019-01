Dado como demitido, presidente da Apex trabalha normalmente

Alexandre Garcia, do R7, com Reuters

Decisão de Araújo deveria ser assinada por Bolsonaro Divulgação/Itamaraty

O presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Alex Carreiro, trabalho normalmente nesta quinta-feira (10), um dia após ter a demissão anunciada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Em nota enviada ao R7, a Apex destaca que Carreiro foi nomeado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro e garante que ele "cumpriu expediente normal na agência, tendo efetuado despachos internos e recebido para audiências autoridades de Estado".

Em um tuite publicado na noite de ontem (9), Araújo afirmava que Carreiro havia pedido "o encerramento de suas funções como presidente da APEX" e disse que já havia levado a Jair Bolsonaro o nome do embaixador Mario Vilalva para assumir o cargo.

Araújo afirmou que Carreiro havia pedido "o encerramento de suas funções" Reprodução/Twitter

Relatos ouvidos pela Reuters apontam que Araújo, como presidente do Conselho da Apex, poderia demitir Carrreiro, mas a decisão deveria ser assinada por Bolsonaro.

Havia ainda o temor de que o próprio Araújo perdesse o cargo no embate com Carreiro por estar sendo responsabilizado por mais um bate-cabeça no governo. Oficialmente, o Planalto manteve o silêncio.

De acordo com a Reuters, Carrreiro, que foi assessor do PSL na Câmara, teria sido uma indicação dos filhos de Bolsonaro, chegou a ir ao Planalto na manhã desta quinta-feira tentar um encontro com o presidente, mas não foi recebido.