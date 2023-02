Dallagnol pede a Moraes que retome julgamento de ação contra ministro de Lula 1ª Turma do STF analisa um habeas corpus que pode anular a condenação estabelecida a Waldez Góes Dallagnol pede a Moraes que retome julgamento de ação contra ministro de Lula

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes Ricardo Stuckert/PR - 12.1.2023

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em que pede a retomada do julgamento de um processo relacionado ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que foi condenado pelo crime de peculato à época em que era governador do Amapá.

Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou Góes a uma pena de quase sete anos de prisão, perda do cargo, multa e restituição ao erário no valor de R$ 6,3 milhões por peculato em atos administrativos de 2009 a 2010.

No mesmo ano, a defesa de Góes recorreu ao STF para anular a condenação. Presidente do Supremo à época, Dias Toffoli concedeu uma medida liminar favorável ao pedido do ex-governador.

O caso foi levado a julgamento na 1ª Turma do Supremo em 2021, e dois ministros votaram para derrubar a decisão de Toffoli. A análise, contudo, foi interrompida após o pedido de vista de Moraes, que quis mais tempo para avaliar o caso.

No ofício elaborado por Dallagnol, o deputado pede “um posicionamento célere e definitivo” do STF “em razão da recente nomeação de pessoa condenada para o cargo de ministro de Estado e dos compromissos do Estado brasileiro contra desvios da função pública”.

Leia mais: Transparência Internacional critica nomeação de Waldez Góes para Integração Nacional

“Uma resposta rápida e diligente, respeitando-se os direitos fundamentais dos réus e o devido processo legal é a melhor forma de assegurar os mandamentos constitucionais de probidade na Administração Pública”, pontua Dallagnol.

O R7 entrou em contato com a assessoria do ministro, mas não obteve retorno.