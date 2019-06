Dallagnol queria acelerar ações contra Jacques Wagner, diz jornal

Procurador teria acelerado ações contra o senador petista em grupo da Lava Jato Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 14.11.2016

Novos trechos das conversas do procurador federal Deltan Dallagnol sobre as investigações da Lava Jato, divulgado pela Folha de S. Paulo e o The Intercept Brasil neste sábado (29), indicam que o membro do MPF (Ministério Público Federal) queria acelerar as ações contra Jacques Wagner (PT-BA) em outubro de 2018.

Leia também: Novas mensagens mostram críticas de procuradores a Sergio Moro

De acordo com as mensagens, Dallagnol queria fazer busca e apreensão sobre o político, recém-eleito senador pela Bahia, por 'questão simbólica'.

No dia 24 de outubro, dia em que ocorreram as trocas de mensagens, o juiz Sergio Moro já era cotado para virar ministro de Jair Bolsonaro — que disputava com Fernando Haddad (PT-SP) o segundo turno das eleições.

Em uma das conversas, Dallagnol pergunta: “Caros, Jaques Wagner evoluiu? É agora ou nunca... Temos alguma chance?”. Um procurador identificado como Athayde (que, segundo a colunista Mônica Bergamo, é provavelmente Athayde Ribeiro Costa) responde: “As primeiras quebras em face dele não foram deferidas”. Mas novos fatos surgiram e eles iriam “pedir reconsideração”.

“Isso é urgentíssimo. Tipo agora ou nunca kkkkk”, responde Dallagnol. Athayde diz que “isso não impactará o foro”. O procurador responde: “Não impactará, mas só podemos fazer BAs [operações de busca e apreensão] nele antes [da posse]”.

Ainda no grupo, uma procuradora pondera que o petista já sofrera uma busca: “Nem sei se vale outra”. Dallagnol responde: “Acho que se tivermos coisa pra denúncia, vale outra BA até, por questão simbólica”. E completa: “Mas temos que ter um caso forte”.

Athayde então informa que seria “mais fácil” Wagner aparecer “forte” em outro caso, e o procurador finaliza: “Isso seria bom demais”.

Procurada a assessoria da Lava Jato diz que “o material não permite constatar o contexto e a veracidade do conteúdo. Os integrantes da força-tarefa pautam suas ações pessoais e profissionais pela ética e pela legalidade. A investigação, o pedido, a decisão e a execução de buscas e apreensões demandam semanas ou meses o que torna indigna de credibilidade a suposta mensagem”.

Veja abaixo a nota da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, na íntegra:

"A força-tarefa da Lava Jato reconhece como ilegítimo o material publicado, salientando novamente sua origem criminosa, alertando haver fortes indícios de edição de nomes de interlocutores e datas nas supostas mensagens. O seu uso caracteriza total irresponsabilidade do órgão de imprensa. A sua divulgação não traz qualquer interesse público subjacente, mas apenas visa constranger as autoridades públicas mencionadas.

O trabalho da força-tarefa foi analisado e validado por diferentes instâncias do Judiciário. A análise de fatos e provas, a seu tempo, em fundamentação robusta e detalhada pelas diferentes instâncias, tornam inquestionável a imparcialidade e independência com que a Lava Jato foi conduzida. Lamentamos ataques a autoridades que trabalham no combate à corrupção."