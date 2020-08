Plínio Aguiar, do R7

Damares Alves explica guia sobre como fortalecer o casamento Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos diz que "deveres dos cônjuges" estão previstos no artigo 1566 do Código Civil Brasileiro

Na imagem, a ministra Damares Alves Alan Santos/PR - 29.07.2020

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, explicou nesta sexta-feira (7) nas redes sociais o guia que pretende lançar sobre como fortalecer o casamento.

“Onde estão escritos os deveres dos cônjuges? Quem os inventou? Não, não fui eu quem escreveu. Não fui eu quem criou obrigação e deveres para os cônjuges. Ele estão previstos no artigo 1566 do Código Civil Brasileiro”, escreveu Alves em sua conta no Twitter.

Leia mais: Denúncias de violência contra a mulher cresceram 37%, diz Damares

Em seguida, a ministra relata o artigo: “são deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum em domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos’.