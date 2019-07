Damares defende que Eduardo é capacitado para ser embaixador

Damares participa de evento nos Estados Unidos Luiz Alves - MMFDH - 02.01.2019

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, saiu em defesa da eventual indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para chefiar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos.

Em Miami, nos EUA, a ministra deu entrevista a uma rádio voltada para a comunidade brasileira na qual afirmou que o presidente Jair Bolsonaro escolheria "uma das pessoas mais capacitadas do Brasil" se optasse por enviar o filho à missão diplomática de Washington.

"A primeira coisa que nós temos que falar é que não existe nepotismo nessa indicação, tá? Segundo, é possível um civil que não seja da carreira diplomática ser embaixador? Claro que é, a lei prevê isso. Terceiro: e se ele for indicado, o presidente está errando? O presidente está escolhendo uma das pessoas mais capacitadas no Brasil", afirmou a ministra, em entrevista à Nossa Rádio USA, realizada na noite de segunda-feira (15).

'Eu espero que essa nomeação seja repensada', afirma ex-embaixador

Bolsonaro anunciou na última quinta-feira (11) que poderia indicar Eduardo para a chefia da maior embaixada do Brasil no exterior. A decisão foi alvo de críticas de especialistas, ex-embaixadores, diplomatas de carreira e até aliados do presidente, que consideram que o filho "03" de Bolsonaro não possui experiência para assumir o mais importante posto diplomático do País.

Ao listar as competências de Eduardo, Damares afirmou que o deputado é um "menino culto e inteligente".

"Eduardo muito jovem passou no vestibular da UFRJ, que quem é do Rio sabe que é um dos vestibulares mais difíceis de passar. Fala três idiomas. Passou no concurso da Polícia Federal. Um jovem extremamente preparado. Um menino culto, um menino inteligente, um parlamentar extremamente bem avaliado e hoje na Comissão de Relações Exteriores. Não é uma pessoa que vai entrar nesse universo sem conhecer as relações exteriores, conhece", disse. Eduardo Bolsonaro fala inglês e espanhol.

"Eu estou tranquila com a decisão de meu presidente, seja qual for a decisão que ele tomar. Eu acredito na capacidade de discernimento e na inteligência de meu presidente”, completou a ministra.

Damares fica em Miami até quarta-feira (17) quando embarca para Washington. Ela irá participar, na capital dos Estados Unidos, de evento organizado pelo Departamento de Estado americano sobre liberdade religiosa.

