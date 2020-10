Data da sabatina de Kassio no Senado depende de líderes Líderes e Alcolumbre precisam definir quando será a semana de trabalho presencial. Tebet só vai pautar após 13 de outubro

A data da sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF, Kassio Nunes Marques, vai depender de acordo entre os líderes partidários e o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), que devem se reunir na próxima segunda-feira (5). Isso porque a sabatina precisa ocorrer de forma presencial, a votação é secreta, e ainda não há definição de quando será a próxima semana de trabalho presencial no Senado.

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que é a responsável por designar o relator e pautar a sabatina, já disse que só fará isso após a vacância do cargo, ou seja, após o dia 13 de outubro, data da aposentadoria no ministro Celso de Mello.

"Em respeito ao ministro Celso de Mello, aguardaremos sua aposentadoria oficial, em 13 de outubro, para realizar a sabatina do indicado à vaga no STF. Em função da pandemia, a data dependerá de acordo dos líderes partidários, por se tratar de votação secreta e presencial".