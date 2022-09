Datafolha: Bolsonaro sobe dois pontos percentuais e chega a 34%

A- A+

Presidente Jair Bolsonaro na manifestação no Rio de Janeiro no feriado do 7 de Setembro VINICIUS LIMA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/09/2022

Uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada nesta sexta-feira (9) mostrou uma nova evolução nas intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Na comparação com o levantamento anterior, de 1º de setembro, o chefe do Executivo nacional cresceu dois pontos percentuais, subindo de 32% para 34%.

Desde a primeira pesquisa de intenções de voto à Presidência feita pelo instituto neste ano, em maio, Bolsonaro tem apresentado progresso. Foram seis levantamentos divulgados até agora. Neles, o presidente teve, respectivamente, 27%, 28%, 29%, 32%, 32% e, agora, 34%.

Com os resultados desta sexta, a diferença de Bolsonaro para o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece em primeiro, caiu para 11 pontos percentuais, o menor patamar de todas as pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha em 2022.

No momento, o petista conta com 45% das intenções de voto. No primeiro levantamento, ele tinha 48%. Veja abaixo os números desta sexta no cenário estimulado, quando os candidatos são apresentados ao eleitor.

CENÁRIO ESTIMULADO - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:

- Lula (PT): 45%

- Jair Bolsonaro (PL): 34%

- Ciro Gomes (PDT): 7%

- Simone Tebet (MDB): 5%

- Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

- Pablo Marçal (PROS), Felipe d'Avila (Novo), Vera Lucia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (Unidade Popular) e Padre Kelmon (PTB): 0%

- branco/nulo/nenhum: 4%

- não sabe: 3%

O levantamento do Instituto Datafolha – encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo – ouviu 2.676 eleitores de 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.