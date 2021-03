De máscara, Bolsonaro visita periferia no DF; veja vídeo Presidente da República visitou, neste sábado (20), Chaparral, região entre as cidades de Ceilândia e Taguatinga

Brasil | Do R7

A- A+

Nas imagens, Bolsonaro em Chaparral (DF) Reprodução Twitter

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou, neste sábado (20), Chaparral, região periférica entre as cidades de Ceilândia e Taguatinga, no Distrito Federal.

Bolsonaro publicou vídeo do momento nas redes sociais. “Local onde os efeitos do fique em casa são mais sentidos”, escreveu.

- Chaparral/Taguatinga/DF

- 20/março/2021.

- Local onde os efeitos do "fique em casa" são mais sentidos. pic.twitter.com/AxSiGYZZHC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 20, 2021

As imagens mostram o presidente usando máscara e tirando foto com apoiadores. "O presidente veio foi na Chaparral, fala se ele não tem coragem? Ele tem é coragem, parceiro. Não é esses presidentes aí que não tem coragem. Qual foi o presidente que teve coragem de vir na favela? Tem não, parceiro. Fala aí, Bolsonaro", diz um homem não identificado no vídeo.

Não há compromissos oficiais na agenda de Bolsonaro para este sábado.